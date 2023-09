Lutte contre la rage : Le ministre de l’élevage et la pêche lance la campagne de vaccination de 2023

Au Mali, le ministre de l’élevage et la pêche, en présence de son homologue du développement Rural, a procédé, hier vendredi, à Kati, localité située à 15 KM de Bamako, au lancement de la campagne de vaccination gratuite des chiens et des chats.

La campagne de vaccination gratuite des chiens et des chats dans les localités de Kati, Sanankoroba, Baguinéda, San, Dioïla et Koutiala est couplée avec la célébration de la journée mondiale de la lutte contre la rage. Ces localités ont enregistré le plus grand nombre de cas de morsure de chiens. Selon l’organisation mondiale de la santé, le Mali a enregistré en 2022 1 515 cas de morsures de chien et 11 cas de rage humaine. Le représentant de l’OMS, Dr José Kuvula , la rage est une maladie mortelle qui peut être évitée avec la vaccination. « Cette campagne vise à contrer la propagation de la rage et à limiter la rage humaine d’origine animale d’ici 2030 », a indiqué le Dr José Kuvula.

Selon le ministre de l’élevage et la pêche, ce stock a permis de réalisés 20 078 cas vaccination lors de la campagne de l’année dernière. Toujours selon le ministre Youba Bah, la rage constitue l’une des maladies transmise de l’animal à l’homme la plus morte au monde. Sur le plan mondial, explique, l’on enregistre 69 mille cas de décès par an. L’Afrique demeure la région la plus touchée par cette maladie. C’est pourquoi le ministre Youba Bah a soutenu le maintien d’une campagne de vaccination durable au Mali jusqu’à l’atteinte des objectifs de l’organisation mondiale pour la santé animale. Il a invité les propriétaires de chiens et de chats des localités concernées par cette campagne à participer massivement à la vaccination gratuite. Ce, prévenant les récalcitrants contre l’application de la rigueur de la loi en cas où un chien atteint de rage mord un citoyen. Le Ministre de l’élevage et son homologue du développement Rural ont donné l’exemple en inoculant les premières doses de vaccins aux chiens.

A travers cette campagne, le Mali veut éradiquer la rage dans l’ensemble du territoire national conformément aux objectifs de l’organisation mondiale de la santé animale. Le Fond des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) soutient cette campagne. Il a participé à l’élaboration du programme technique de lutte contre la rage, les modèles pour la vaccination ciblée des chiens et à même doté le ministère de l’élevage et la pêche des matériels de vaccination dont les réfrigérateurs, congélateurs et glacières. 100 000 doses de vaccins sont déjà mises à la disposition des autorités maliennes pour la période de 2021- 2023.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

