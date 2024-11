A partir de ce vendredi 1er novembre, un vaccin HPV contre le cancer du col de l’utérus sera disponible pour les petites filles de 10 ans dans tous les centres de santé.

Le cancer du col de l’utérus est l’une des principales causes de décès chez les femmes. Cette tumeur maligne caractérisée par une multiplication anarchique des cellules au niveau du col de l’utérus due à la présence d’un virus appelé Human-papilloma-virus (HPV) emporte la vie d’une femme presque toutes les deux minutes.

Selon les statistiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en 2020, le cancer du col de l’utérus a tué plus de 342 000 femmes, dont 90 % vivaient dans des pays à revenu faible et intermédiaire dont le Mali. Ces chiffres sont d’autant plus tragiques que la majorité de ces décès ont été causés par cette infection courante.

De même au Mali d’après les données, plus de 200 femmes sont victimes chaque année du cancer du col de l’utérus.

Ces chiffres alarmants ont poussé les autorités sanitaires du Mali notamment l’Office national de la santé de la reproduction (ONSR) à se lancer dans la dynamique d’aller vers l’acquisition et la vaccination des adolescents et jeunes pour empêcher la contamination par le HPV des cancers du sein et du col de l’utérus.

Après des années de recherche et de partenariat, cette dynamique se concrétise avec la disponibilité au Mali d’un vaccin Human-papilloma-virus contre le cancer du col de l’utérus à partir de ce vendredi 1er novembre 2024.

Ce vaccin qui est une révolution pour notre pays est déjà disponible dans tous les centres de santé du Mali et à la portée des petites filles de 10 ans.

Le vaccin est très sûr et hautement efficace (97 %) pour arrêter les souches VPH-16 et VPH-18, responsables de 70 % des cas de cancer du col de l’utérus. Ce vaccin offre aussi une protection contre le VPH-6 et le VPH-11 sont presque 100 % efficaces pour prévenir les verrues génitales.

Les responsables de l’Office national de la santé de la reproduction invitent d’ores et déjà les parents à faire vacciner les petites filles qui ont atteint l’âge de 10 ans pour éradiquer complètement le cancer du col de l’utérus.

Ousmane Mahamane

