Mali : l’OMS et ses partenaires planchent sur la dissémination du plan stratégique national multisectoriel 2022-2026 de lutte contre le tabagisme

Le bureau de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) au Mali a servi de cadre, le mardi 21 novembre, à la cérémonie d’ouverture de l’atelier de dissémination du plan stratégique national multisectoriel 2022-2026 de lutte contre le tabagisme. C’était sous l’égide de Bakary Moussa Dembélé, conseiller technique au ministère de la Santé et du Développement social.

Cet atelier, qui a regroupé les représentants des services techniques du ministère de la Santé et du Développement social, des membres du Réseau de lutte contre le tabac et autres stupéfiants (RELUTATS) et les responsables des Associations et ONG de lutte contre le tabac au Mali, concrétise la dissémination du plan stratégique national multisectoriel 2022-2026 de lutte contre le tabagisme après sa validation politique. Son contenu offre des possibilités aux populations d’éviter de fumer du tabac ou également de l’absorber de manière passive.

« Ce document est l’aboutissement de plusieurs efforts. De réunions en réunions en passant par des ateliers dans les régions, nous sommes finalement parvenus à ce document qui sera soumis aux participants », a indiqué Boubacar Halidou, président du RELUTATS. Il permettra de dégager un plan d’action annuel qui sera mis en œuvre par l’ensemble des acteurs. La lutte contre le tabac demande une forte volonté politique ainsi que la participation de la société civile.

« Elle est multisectorielle et s’articule autour de certaines stratégies », a déclaré le Représentant du bureau de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) au Mali, Dr Christian Itama Mayikuli. Il s’agit entre autres de la lutte contre le commerce illicite du tabac, la réduction de la consommation, la taxation supplémentaire afin de financer la santé de la population, les interdictions formelles de parrainages et de publicités.

Avant de terminer, il a renouvelé l’engagement de l’OMS, qui a soutenu l’élaboration de ce plan, à œuvrer aux côtés du gouvernement pour l’amélioration du bien-être de la population malienne en général dans la lutte contre les maladies non transmissibles en particulier. Compte tenu de l’importance de la lutte anti-tabac, Bakary Moussa Dembélé, conseiller technique au ministère de la Santé et du Développement social, a exhorté les participants à s’approprier du document pour une dissémination. A rappeler qu’au Mali, selon l’OMS la prévalence du tabagisme est estimée à 13% à partir de 15 ans en 2016.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

