Plus de 1 200 patients traités et 800 personnes atteintes d’albinisme régulièrement suivies ; ce sont quelques activités réalisées en 2023 par l’Hôpital de dermatologie de Bamako (HDB). L’information a été donnée par son directeur général, Pr Ousmane Faye, lors de la cérémonie d’ouverture de la 5e session ordinaire de son conseil d’administration, qui s’est tenue, mardi, dans la salle de conférence dudit hôpital.

À l’hôpital de dermatologie de Bamako, l’année 2023 a été marquée par la réception provisoire du bâtiment du bloc des entrées et de consultations obtenu grâce au soutien financier de la Fondation Fabre, la finalisation du projet d’établissement 2023-2027 de l’hôpital de dermatologie et son approbation par le ministère de la Santé et du Développement social, le démarrage des travaux de rénovation des bâtiments du service de léprologie grâce au soutien financier de la Fondation Raoul Follereau, etc.

« Ces différentes acquisitions constituent des avancées majeures dans le renforcement des actions de développement stratégique et enfin l’amélioration du séjour des usagers et des conditions de travail du personnel », a rappelé le directeur général de l’HDB, le Pr Ousmane Faye, qui n’a pas manqué de remercier la Fondation Pierre Fabre, la fondation Raoul Follereau pour les efforts consentis.

Au plan des activités régulières, le HDB a réalisé en 2023 plus de 65 059 consultations externes, 800 personnes atteintes d’albinisme ont été régulièrement suivies, 80 nouveaux cas de lèpre ont été dépistés et plus de 1 200 patients ont été traités à distance à travers la télédermatologie.

Concernant le budget, sur une prévision de plus de 3,668 milliards de Fcfa, l’HDB a mobilisé la somme de plus de 2,904 milliards de Fcfa et a exécuté 2,543 milliards de Fcfa soit un taux d’exécution de 87,58%.

La continuité et le maintien des acquis

Toutefois, ce travail n’a pas été fait sans difficultés. Celles-ci se résument essentiellement, selon le président du Conseil d’administration de l’hôpital de dermatologie de Bamako, Modibo Traoré, à l’insuffisance de crédits budgétaires, les délestages dans la fourniture de l’électricité qui a privé l’HDB d’une bonne partie de ses ressources propres et la lenteur des procédures administratives du bloc d’hospitalisation multifonctionnel.

L’année 2024 s’inscrit dans la continuité et le maintien des acquis, a rappelé le président du conseil d’administration qui a salué le travail abattu par le directeur de l’hôpital, le Pr Ousmane Faye, et l’ensemble de ses collaborateurs pour le travail abattu.

Pour cette année, le budget de l’HDB est estimé en recettes et en dépenses à la somme de plus de 2,923 milliards de Fcfa. L’objectif visé est de renforcer les investissements, améliorer la gouvernance et diversifier l’offre de soins dans le respect des missions en conformité avec le projet d’établissement.

Avant de terminer, Modibo Traoré a rappelé les points inscrits à l’ordre du jour de cette 5e session ordinaire. Il s’agit de l’examen et l’adoption du rapport d’activités 2023 ; du point d’exécution du budget 2023 ; du Plan opérationnel et du projet de budget 2024 et enfin les divers. Il faut rappeler que la cérémonie a débuté par le contrôle du quorum et la vérification du mandat des administrateurs.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

