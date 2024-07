La salle de conférence du ministère de la Santé et du Développement social a servi de cadre, mardi, à l’atelier de validation des supports de communication sur les thématiques des pratiques familiales essentielles alignées à des références coraniques et bibliques. C’était sous l’égide de Hamadoun Dicko conseiller technique au département de la Santé et du Développement social.

Financé par le bureau de l’Unicef au Mali, l’objectif de cet atelier est d’avoir un document national sur les thématiques des pratiques familiales essentielles alignées à des références coraniques et bibliques et son appropriation par tout le pays. Il fait suite non seulement au laborieux travail de Sikasso par les religieux des régions de Sikasso, Bougouni et Koutiala avec la production d’un document référentiel de pratiques familiales essentiels en lien avec les versets coraniques et bibliques, mais aussi de la tenue d’un atelier national qui a réuni les leaders religieux des régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Bougouni, Koutiala, Mopti, Tombouctou, Gao et le district de Bamako dans le but de soumettre à leur appréciation les résultats des travaux de Sikasso dont la finalité est d’avoir un document national et son appropriation par tout le pays.

Au cours de son intervention, Hamadoun Dicko, conseiller technique au ministère de la Santé et du Développement social, a mis l’accent sur l’importance des religieux dans la société malienne. « Les leaders religieux constituent une source d’orientation spirituelle, affective, pratique car ils sont des porteurs de voix crédibles dans les communautés », a-t-il souligné. Leur influence sur les comportements des communautés n’est plus à démontrer. « L’implication et leur appropriation sont aussi des atouts de taille dans l’adoption de comportement favorable à la promotion des droits de l’enfant au Mali », a insisté Hamadou Dicko.

Un point de vue partagé par la cheffe de section SBC de l’Unicef, Awa Ouattara. « La spiritualité est au cœur de nos croyances, au cœur de tout ce que nous faisons », a-t-elle souligné. Ajoutant que la religion est au cœur de tout ce que l’homme fait. « Quel que soit les parties reculées du Mali, on trouve toujours des lieux de cultes », a rappelé la cheffe de section SBC de l’Unicef. Elle a enfin salué la collaboration entre les différentes religions qui a permis de continuer ce travail.

Il faut rappeler qu’outre les représentants de l’Etat, l’atelier a réuni les représentants des organisations religieuses du Mali.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :