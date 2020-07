Panier de la ménagère : Le citron dans nos assiettes

Le citron occupe une place de choix dans nos cuisines. On l’aime pour sa chair juteuse, sa saveur qui oscille entre acide et amère. Fruit tonique, riche en vitamine C, il est aussi source de bienfaits pour l’organisme. Ainsi dans notre panier de ce mois nous avons le citron qui bonde actuellement nos marchés.

Plein de caractère, le citron vert est un fruit tropical, festif et convivial, qui possède un arôme caractéristique qui dynamise nos plats et cocktails. Aucune partie du citron, ni du citronnier n’est à jeter, du fruit aux feuilles en passant par les écorces. Cet épineux plus adapté aux zones tropicales, résiste peu aux conditions climatiques du Sahel. Car il a une durée de vie qui atteint parfois 100 ans. Selon certaines personnes, il permet de se protéger contre les mauvais sorts, en en conservant juste sur soi.

Son jus est reconnu pour ses propriétés diététiques. C’est un puissant nettoyeur qui régénère en même temps le système digestif troublé souvent par une mauvaise alimentation. En effet, il dissout et élimine les graisses, car c’est le meilleur des remèdes naturels pour les mains. Il les blanchit, les adoucit, satine la peau, en possédant une action adoucissante sur la peau qui est une valeur pour une bonne santé. En cas de rhume certains l’utilisent avec du miel pour retrouver une meilleure santé.

“C’est aussi un allié de choix pour la perte du poids, la santé. Le régime citron contribue à la détox et au travail du système digestif. Sa consommation régulière le matin à jeun favorise le travail du foie et de la vésicule biliaire grâce à son effet diurétique.

Par contre il n’est pas conseillé de le garder en bouche car il a un effet acide qui peut fragiliser l’émail surtout s’il est en contact prolongé avec les dents. Il est déconseillé en cas d’ulcères et autres pathologies digestives liées à l’acidité“, explique Dr. Moribou Traoré médecin nutritionniste.

Au Marché de Boulkassobougou en Commune I du district de Bamako, ce fruit aux multiples utilités est beaucoup disponible en cette période hivernale et les vendeuses se frottent les mains.

“Je parviens à gagner par jour entre 5 000 F et 8 000 F CFA. Je vends le sachet à 500 F CFA. Je prends le sac“, explique Awa Diarra, vendeuse à Boulkassoubougou.

Le citron renferme une grande quantité de potassium ce qui explique que malgré sa saveur acide, il n’est pas acidifiant mais alcalinisant vue qu’il renferme du calcium ainsi que du fer.

Aïchatou Konaré

Commentaires via Facebook :