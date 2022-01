Déterminés comme toujours, la famille, les collaborateurs, et les populations de Kati étaient mobilisés le mercredi, 22 décembre 2021 pour demander justice pour Dr Elmehdi Ag Hamahady, promoteur de la Polyclinique médicale Allama de Kati Sanafara, l’une des principales victimes de la crise de 2012 dans la ville de Kati. L’objectif de cette mobilisation était d’exprimer leur indignation suite à une nouvelle procédure d’expropriation entamée par la Bank of Africa (BOA) qui réclame le remboursement d’un prêt de 100 millions de F CFA au promoteur.

Un tour dans les décombres de la clinique, suffit pour s’enquérir l’état des lieux. Pour le porte-parole des manifestants, le Dr Honoré BERTHE, urologue et ami de la famille qui habite à Kati, le 02 février 2012, suite à l’aggravation de la situation sécuritaire au nord du Mali, le Dr. Elmehdi AG Hamahady, comme beaucoup d’autres maliens, victime collatérale et d’amalgame, a été spolié de tous ses biens acquis durant toute sa vie à la suite d’un dur labeur (mise en danger de leurs vies et pillage du complexe médical Allama, qui a généré l’arrêt soudain de son activité, indépendamment de la volonté du promoteur). Ces événements tragiques ont contraint le Dr Elmehdi et toute sa famille à l’exil en Mauritanie et en France.

Aussitôt après l’arrêt soudain de son activité pour fait majeur, Dr Elmehdi Ag Hamahady a informé la BOA, de la situation par un courrier en date du 11 février 2012. Une banque avec laquelle la clinique avait contracté un prêt de 100 millions, précise-t-il.

Malgré l’engagement de l’Etat malien auprès de la banque et celui du Directeur de la BOA Mali de ne pas engager de nouvelles actions ainsi que rappelé ci-dessus, la BOA reprend le 18 mai 2021 pour la quatrième fois consécutive la procédure de saisie immobilière.

Cette procédure n’a été ni suspendue, ni arrêtée car il n’y a eu aucune intervention de l’Etat pour la suspendre, l’audience dite ‘éventuelle’ s’étant tenue le 27 septembre 2021 au tribunal de Kati.

Le lundi 1er novembre 2021 le tribunal a ordonné la vente aux enchères de la clinique Allama. La famille, en dénonçant un vice de procédure, a fait un recours en annulation de l’adjudication, poursuit-t-il.

A en croire M. Berthé, l’une des grandes victimes de cette crise de 2012 dans la ville de Kati a été le Dr Elmehdi Ag Hamahady qui a vu toute sa pharmacie et sa clinique saccagées par des manifestants.

Mobilisation pour la justice : Rappelons que depuis le 02 novembre 2021, la famille décide de sortir de l’omerta et se mobilise pour que la justice lui soit rendue. Elle milite pour que sa cause soit entendue. Pour cela elle fait appel à la mobilisation des autorités nationale et internationale, les organisations de la société civile, les médias et toute personne de bonne volonté éprise de paix et de justice.

Dans cette affaire, force est de reconnaitre que la famille du Dr Elmehdi est victime de saccage et pillage de ses biens, de la mise en danger de leurs vies, de l’expropriation forcé de leurs ruines, de la vente aux enchères de celles-ci (avec perturbations psychologique et harcèlements durant 8 ans) et d’une absence totale de justice malgré les requêtes d’indemnisation.

La famille reste mobilisée pour la restitution de la Polyclinique médicale Allama de Kati à la famille du Dr. Elmehdi !

Brehima DIALLO

