Tant annoncé, voilà que notre pays vient de réceptionner sa dose de vaccins contre la prévention et la transmission de la Covid-19. C’était le vendredi dernier, aux environs de 11 heures, à l’Aéroport international Modibo Keita, de Bamako, par le Président de la transition Bah N’Daw, accompagnés du Premier ministre, Chef du gouvernement, du ministre de la Santé et du Développement social, Dr Fanta Siby, du représentant de l’OMS, Jean-Pierre Baptiste et la représentante de l’Unicef et du chef de la MINUSMA au Mali.

L’acheminement par fret aérien ainsi que sa livraison à Bamako desdits vaccins, ont été organisés par l’UNICEF. La réception de ces doses se fait au moment où le Mali est en train de connaitre une baisse, par rapport aux cas testés positifs de la Covid-19.

Pour Mme Sylvie Fouet de l’UNICEF, cette réception est un moment de fierté au regard de la mobilisation logistique massive déployée et qui permettra au Gouvernement de transporter, stocker et conserver les vaccins dans les conditions optimales de sécurité.

Environ 85 pays à travers le monde, bénéficient des vaccins contre la Covid-19, grâce à la Facilité COVAX qui est initiée par GAVI, la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) et l’OMS, avec l’UNICEF.

Le représentant résident de l’OMS s’est réjoui de la présente réception faite par les autorités du Mali, en présence du Chef du l’exécutif lui-même. Il pense qu’avec cette première dose de vaccins contre la prévention de la Covid-19, les structures sont désormais bien armées pour lutter contre cette pandémie.

Pour la réception de cette d’ose de vaccin, le Premier ministre, Moctar Ouane avait annoncé le 21 janvier 2021, lors du Conseil des ministres que le Mali va acheter 8,4 millions de doses de vaccins contre la maladie à coronavirus. Avant d’ajouter que le coût d’achat de ces vaccins est d’environ 31, 2 milliards de FCFA et sera mobilisé avec la contribution financière de l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination et la Banque mondiale.

A titre de rappel, le 25 février 2021, la division d’approvisionnement de l’UNICEF à Copenhague et AstraZeneca avaient signé un accord à long terme pour l’approvisionnement du vaccin Covid-19 AstraZeneca dans le cadre de la facilité COVAX.

Ainsi, l’objectif de la facilité COVAX est de veiller à ce que des vaccins Covid-19 sûrs et efficaces soient rapidement disponibles et abordables pour tous les pays du monde, quel que soit leur niveau de revenu.

