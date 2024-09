Projet ‘’Promouvoir la Résilience du Système de Santé Inclusif pour Tous (ARISE), Keneya Yiriwali’’ au Mali : Un prêt de 61 milliards 201 millions 40 mille 10 FCFA accordé au Gouvernement

La mise en œuvre de ce projet permettra d’améliorer l’accessibilité et l’utilisation de services essentiels de qualité en matière de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, adolescente et nutritionnelle. Et de renforcer la préparation aux situations d’urgence sanitaire dans certaines régions.

L’information émane du communiqué du Conseil des ministres du mercredi 18 septembre dernier dans son chapitre des mesures législatives et règlementaires. En effet, c’est sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop que le Conseil a procédé à l’adoption des projets de texte relatifs à la ratification de l’Accord de financement, signé à Bamako, le 22 juillet 2024, entre le Gouvernement de la République du Mali et l’Association Internationale de Développement, pour le financement du Projet ‘’Promouvoir la Résilience du Système de Santé Inclusif pour Tous (ARISE), Keneya Yiriwali’’ au Mali.

Ainsi, par cet accord, selon le communiqué, l’Association Internationale de Développement accorde au Gouvernement de la République du Mali, un prêt d’un montant de 93 millions 300 mille Euros, soit 61 milliards 201 millions 40 mille 10 francs CFA pour le financement du Projet ‘’Promouvoir la Résilience du Système de Santé Inclusif pour Tous, Keneya Yiriwali’’ au Mali. Pour ce faire, sa mise en œuvre donnera le moyen d’améliorer l’accessibilité et l’utilisation de services essentiels de qualité en matière de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, adolescente et nutritionnelle. En outre, de renforcer la préparation aux situations d’urgence sanitaire dans les Régions comme Koulikoro, Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou et dans la Commune VI du District de Bamako.

Un projet qui booste la santé reproductive et ses composantes.

Mariam Sissoko

