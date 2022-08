Un centre d’appel vient d’être mis à la disposition des assurés et des conventionnés de la Caisse Malienne de Sécurité Sociale.

La Ministre de la Santé et du Développement Social Mme Diéminatou SANGARÉ a présidé la cérémonie de lancement d’une ligne verte dont le but est de prendre en compte les préoccupations des usagers de la CMSS. C’était le vendredi 12 août 2022 au siège de la structure.

Après des appels inauguraux bien concluants vers ce nouveau Centre d’appel, les retraités réagissent et saluent l’initiative. « Nous sommes comblés de joie avec la mise en ligne de ce numéro vert. Nous allons gagner en temps et économiser nos sous tout simplement en tapant le 80002238 pour avoir tout renseignement susceptible de nous satisfaire », a déclaré Seydou Monzon TRAORE, Président de la Fédération Nationale des Associations des Retraités.

« Nous sommes satisfaits de ce centre qui nous évitera les déplacements inutiles et coûteux » dira le Général à la retraite Minkoro KANE, Président de l’Association des Anciens Combattants Militaires Retraités Veuves et Victimes de Guerre au Mali. Selon Souaibou Hamadoun TRAORÉ, Chef service relation client, ce centre est ouvert de 08 h à 16 h du lundi au vendredi et a en son sein 05 positions avec une capacité de 200 appels par position et par jour. Ainsi, les réclamations transmises seront traitées par les services concernés de la CMSS. Pour mieux suivre les activités de ce centre d’appels, un rapport périodique sera fourni par les agents qui gèrent le numéro vert. La Ministre de la Santé et du Développement Social Mme, Diéminatou SANGARÉ initiatrice de ce projet, se dit fière de présider cette cérémonie. Elle nous apprend que ce centre d’appel figure dans le Contrat d’Objectifs Moyens (COM) 2020-2022 signé entre la CMSS et son Conseil d’Administration pour moderniser davantage l’offre de services aux assurés de la caisse. « L’opérationnalisation de la ligne verte que j’ai le plaisir de lancer officiellement…, et dont l’accès est gratuit pour tout appelant, va permettre de façon significative à : -améliorer la qualité de l’information à l’endroit des assurés ; -traiter de façon diligente toutes les réclamations adressées à la CMSS à partir du front-office ; -améliorer la relation avec les clients ; -renforcer l’offre de services aux assurés ». En guise de conclusion, la Cheffe du département de la santé invite les assurés, particulièrement les affiliés actifs et retraités ainsi que les prestataires de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) à utiliser le centre d’appel de la CMSS au 80002238.

Ccom-MSDS

