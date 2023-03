Remise d’équipements et matériels de laboratoire : Les Etats –Unis d’Amérique renforcent l’Institut National de Santé Publique du Mali

Le gouvernement américain à travers le CDC (les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies vient d’appuyer le Mali en équipements et matériels de laboratoire d’une valeur estimée à 150 000 $. La remise symbolique a été effectuée le mercredi 22 mars 2023 à l’INRSP (Institut National de Santé Publique du Mali) par l’Ambassadeur des Etats –Unis au Mali, Mme Rachna Korhonen.

Cette remise des Etats Unis à travers le CDC vient renforcer le plateau technique sanitaire du Mali notamment les laboratoires pour permettre des diagnostics précoces afin de permettre des réponses rapides sur l’ensemble du pays.

« C’est avec un grand plaisir que je remets officiellement aujourd’hui les équipements et consommables de laboratoire généreusement offerts par le gouvernement américain à travers les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis à l’Institut National de Santé Publique du Mali. Nous croyons que ce don, évalué à 150 000 $, jouera un rôle crucial dans le renforcement de la capacité de diagnostic en laboratoire de l’Institut, permettant la détection rapide des épidémies et la sauvegarde de la santé publique. », a déclaré Mme Rachna Korhonen, ambassadeur des Etats –Unis au Mali en procédant à la remise symbolique de cet important lot de matériels. Qui, en grande majorité sera déployé dans les laboratoires régionaux et les points d’entrées. Selon le Responsable de Laboratoires de l’INRSP, M. Ibrahima Guindo, grâce à ces équipements, il serait plus facile de rapprocher le diagnostic des populations ainsi procéder à des diagnostics précoces et des réponses rapides. Ainsi, dotés les sites bénéficiaires auront des capacités de diagnostic bactériologique de la méningite, de procéder aux tests de résistance aux antibiotiques, de poser le diagnostic des agents pathogènes émergents, d’effectuer des diagnostics et un séquençage de la COVID-19.

La cérémonie de remise fut également l’occasion pour la délégation de visiter le laboratoire de l’Institut sous la conduite de M Guido et ses collègues.

Rassurée et satisfaite de la visite, l’ambassadeur des Etats Unis ajoutera : « Le CDC continue à travailler sans relâche, en partenariat avec les autorités maliennes, pour renforcer les capacités du laboratoire national de référence et de son réseau de laboratoires publics. Notre objectif est de fournir des services de dépistage de qualité au point de service pour protéger la santé des Maliens et prévenir la propagation de maladies à d’autres pays. ».

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

