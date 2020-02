Le nom générique de dermatose désigne toutes les affections de la peau et des muqueuses, indépendamment de leurs causes.

Ce sont des affections bénignes ou plus graves qui concernent la « barrière souple » entourant et protégeant l’organisme. Par extension, il désigne également les maladies des « annexes cutanées » que sont les phanères (ongles et cheveux).

Au Mali, la dermatose arrive en 4e position des causes de consultation. C’est ce qu’a indiqué Dr. Mamadou Gassama, dermatologue à l’hôpital dermatologique de Bamako, qui s’appuie sur les conclusions d’une étude. C’est dire que la fréquence est très élevée.

La dermatose peut provenir de plusieurs facteurs parmi lesquels l’attaque de bactéries. Selon Dr. Gassama, le manque d’hygiène et l’utilisation des produits traditionnels sur la peau sont propices à l’apparition de la dermatose.

Les signes annonçant la dermatose varient d’une personne à l’autre. Les plus fréquents sont les ampoules et les éruptions cutanées. Certains signes communs peuvent se présenter. Il faut aussi ajouter des démangeaisons ; la présence d’autres types de lésions cutanées (macules, papules…) ; une altération de l’état général et une atteinte oculaire.

La dermatose n’est pas mortelle sauf les plus toxiques comme les brûlures. C’est une maladie qui peut se soigner, sauf les plus aigües qui sont dans le sang qui sont traitées durant toute la vie du patient.

Abdrahamane SISSOKO

