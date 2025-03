Sunkalo Solidarité édition 2025 : Le ministre de la santé lance une campagne de dépistage contre le diabète et l’hypertension artérielle gratuite

Le ton de ces journées de campagne de dépistage contre le diabète et l’hypertension artérielle gratuit a été donné vendredi 7 mars, à l’hôpital du district de Bamako sis en commune IV par le Ministre de la Santé et du Développement Social, le colonel Assa Bah Diallo. Le Président de la délégation spéciale de la Mairie de la commune, le coordinateur des chefs des quartiers, le personnel médical de l’hôpital et plusieurs bénéficiaires de cette campagne étaient présents lors de la cérémonie de lancement.

Laquelle a été l’occasion pour la Ministre de la Santé et du Développement social d’expliquer le contour de cette campagne de solidarité. Selon elle, la campagne de dépistage contre le diabète et l’hypertension artérielle gratuite entre dans le cadre des activités de la deuxième édition de ‘’ Sunkalo Solidarité’’ initiée par le Président de la Transition, le général d’armée Assimi Goïta. Le dépistage, a-t-elle affirmé, se tiendra sur toute l’étendue du territoire dans ce mois béni de ramadan afin de prouver une fois de plus la solidarité du sommet de l’Etat envers les populations.

Madame la ministre a exhorté le personnel de santé à être plus accueillant envers les patients en faisant de cette campagne de dépistage contre le diabète et l’hypertension artérielle gratuite une réussite. Toujours selon elle, la campagne cadre avec les conclusions des états généraux de la santé dont le rapport final a été remis à la vieille au Chef de l’Etat de Transition. Le délégué spécial de la Mairie et le coordinateur des chefs de quartiers ont dans leurs interventions saluées cet élan de solidarité des autorités en formulant des bénédictions pour sa réussite sur l’ensemble du territoire.

Siaka DIAMOUTEN/Maliweb.net

