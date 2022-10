Le Commissariat du 2ème Arrondissement de Kayes est désormais logé dans du neuf. L’inauguration de ce commissariat qui a été rénové a eu lieu le vendredi 28 octobre 2022. C’était sous la présidence du Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Général de Brigade Daoud Aly MOHAMMEDINE. Les différentes autorités de la ville de Kayes ont prit part à la cérémonie.

Pour rappel, un incident malheureux causant la mort d’un jeune survenu en avril 2020 avait poussé la couche juvénile de la ville de Kayes à s’en prendre aux locaux du commissariat. Ce souvenir triste est désormais inscrit dans l’histoire des annales de la première région administrative du Mali. Car la jeunesse et les forces de sécurité ont décidé de regarder dans la même direction pour la stabilité et la cohésion. Après avoir inauguré l’infrastructure, le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Général de Brigade Daoud Aly MOHAMMEDINE, a déclaré que « cet incident est désormais derrière nous et qu’il faille maintenant penser à la collaboration franche entre la population et les forces de sécurité, toute chose qui conditionne la réussite de la mission de celles-ci. ».

C’est dans ce même ordre d’idées que les autorités communales ont appelé la jeunesse kayesienne à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour le bien de la ville.

Se réjouissant de cette inauguration, le Directeur Général de la Police nationale, l’Inspecteur Général Soulaimane TRAORÉ, a salué les efforts des plus hautes autorités du pays qui soulagent les forces de défense et de sécurité de leurs besoins. Il a rappelé le Commissaire et son personnel à leurs obligations, celles d’entretenir convenablement les locaux, d’assurer les besoins documentaires des populations avec lesquelles ils doivent entretenir les meilleures relations possibles.

Ce déplacement aura permis également au Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile de se rendre auprès de toutes les unités relevant de son département, notamment la Police nationale (GMS), la Gendarmerie nationale, la Garde nationale, la Protection Civile et l’Office Central des Stupéfiants (OCS). Au cours de cette visite avec les hommes en charge des questions sécuritaires de la localité, le Ministre Général de Brigade Daoud Aly MOHAMMEDINE a insisté sur la discipline, la cohésion et la collaboration entre les hommes pour la pleine réussite de leurs missions. Le Général de Brigade, Daoud Aly MOHAMMEDINE, s’est également rendu au camp Mamadou Lamine DRAMÉ de Kayes pour un bref entretien avec la hiérarchie militaire.

Sidiki Dembélé

