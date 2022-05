Le Centre International de Conférence de Bamako a abrité, ce vendredi 27 mai, la 2e édition de la Conférence internationale sur la Responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE). La conférence a été officiellement lancée par le discours de l’ancien Premier ministre, Modibo Sidibé, parrain de l’évènement.

« Les technologies au service de l’environnement ». C’est le thème de la deuxième édition de la Conférence internationale sur la RSE. « Les entreprises doivent initier des solutions innovantes pour réduire les effets préjudiciables de l’activité humaine sur l’environnement », a indiqué Ben DK Diabaté, initiateur de la Conférence internationale sur la RSE. Aux dires de Diabaté, l’environnement n’est pas qu’une obligation pour les entreprises, c’est aussi une opportunité d’affaires. « Les entreprises doivent s’assurer que leurs chaînes de production, leurs offres et leur stratégie de marché aident les communautés à faire face aux défis du climat », a affirmé l’initiateur de la Conférence.

A l’ouverture de la conférence, le Panel 1 a porté sur le thème : « la gouvernance à l’épreuve des enjeux environnementaux dans le contexte de la refondation ». Ce panel était animé par Modibo Sidibé. Selon l’ancien Premier ministre, les enjeux environnementaux sont énormes pour l’Afrique et vont au-delà de l’environnement pour englober la géopolitique et la géostratégie. « Les autres se sont développés au détriment de l’environnement et c’est nous (africains) qui en payons le prix », a assuré Modibo Sidibé. Au Mali, les enjeux environnementaux sont énormes, car ils sont à l’origine de conflits entre éleveurs et cultivateurs.

