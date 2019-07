La Première Dame du Mali , KEÏTA Aminata Maiga, Présidente de l’ONG Agir, a participé en Abuja au Nigeria, les 26 et 27 juillet 2019 à la 5e édition du Forum d’Entrepreneuriat organisé par la Fondation Tony Elumelu. Le Forum avait pour thème « le rôle de la santé dans la transformation économique : un rôle essentiel dans des soins de qualité, abordables et accessibles ». Cet espace de haut niveau est une opportunité en matière de plaidoyer et de lobbying pour l’autonomisation économique de jeunes Start -Up futurs champions entrepreneurs africains , et capitaines d’entreprise mondiaux. Le leadership et l’investissement constants de la Première Dame pour la cause à travers son ONG AGIR , notamment dans ses récents plaidoyers lors de la 23 è session de l’OPDAD à Niamey en marge de la 12 session extraordinaire de l’Union africaine ( la mobilisation des ressources en faveur de la capture numérique, la mobilisation de partenaires pour l’autonomisation des jeunes , leur éducation , leur maintien à l’école et leur suivi, la santé , l’enfant et la mère ), suffisaient pour être une personne ressource à ce panel de haut niveau . La santé de la reproduction, le VIH SIDA, la transmission de la mère à l’enfant, préoccupent constamment la Première Dame depuis des décennies . Le thème abordé lors du panel du forum était un thème bien connu de la Présidente de l’ONG AGIR engagée et déterminée totalement pour la santé , l’éducation, l’assainissement, l’environnement, l’assistance aux couches vulnérables pour le mieux être paisible pour Tous. En janvier 2017, en marge du Sommet Afrique-France tenu à Bamako, la Première Dame du Mali qui s’etait engagée avec ses sœurs premières dames d’Afrique avait déjà balisé le chemin en matière de santé de la reproduction.

Sans une bonne santé aucun développement n’est possible

S’adressant aux participants surtout aux jeunes, Keita Aminata Maiga a évoqué la nécessité de mieux sensibiliser les jeunes sur la santé de la reproduction, la lutte contre le mariage précoce, le VIh Sida entre autres pour avoir un Continent jeune et en bonne santé, en possession de tous ses moyens pour aller vers le développement. La Première Dame du Mali Keita Aminata Maiga et sa sœur de Guinée ont assisté également à un échange de partage d’expérience entre le nigérian Tony Elumelu ( un exemple de capitaine d’entreprise dans le monde et une fierté africaine ) et les jeunes entrepreneurs.

Le Panel de haut niveau (évaluer le rôle des soins de santé dans la transformation économique d’un pays), a mobilisé de nombreuses grandes personnalités parmi lesquelles la Première Dame de Guinee, et également des personnes ressources et usagers du domaine du financement du secteur de la santé . Le panel a enregistré la présence des représentants du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) de l’OMS et d’ONUfemmes pour l’Afrique.

Le Forum de l’Entreprenariat d’Abuja est le fruit du programme annuel d’entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu avec à son actif pour 2019, le renforcement de capacités et le financement de plus de 3 000 jeunes entrepreneurs africains dont 35 jeunes maliens. Il offre une occasion unique aux jeunes femmes et hommes, issus des 54 pays africains, de se rencontrer, d’apprendre et de créer des réseaux au sein du vaste écosystème entrepreneurial africain et mondial.

Cellule de Communication et des Relations Publiques de la Présidence de la République

