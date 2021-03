Cette année, la célébration de la Journée internationale de la femme (JIF) sera mise à profit pour renforcer la prise en compte des besoins pratiques et stratégiques des femmes pendant et après la pandémie de la Covid-19

Pour raison de crise sanitaire due à la pandémie du Coronavirus, le thème de l’édition 2021 de la JIF est « Leadership féminin, pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 ». Un thème qui met en évidence les efforts énormes déployés par les femmes et les filles du monde entier pour avoir un futur et une relance plus égalitaires suite à la pandémie de la Covid-19.

Notre pays a décidé de célébrer l’édition de cette année, avec une série d’activités au programme. Celles-ci sont entre autres : la sensibilisation des leaders des organisations et associations féminines et ceux communautaires du Mali sur l’application des mesures barrières de la maladie à coronavirus ; l’organisation de 11 sessions de plaidoyers dans les 10 régions et le district de Bamako pour amener les autorités nationales et locales à garantir la participation de celles-ci dans la riposte de la Covid-19 et l’organisation d’une session de plaidoyer à l’endroit des membres du Conseil National de la Transition pour une meilleure prise en compte du genre dans les reformes.

Cette session voulue à l’endroit des membres du CNT s’explique par le fait que la question de l’égalité entre femmes-hommes ou encore la politique du genre, doit faire partie des priorités de la refondation en cours par le Gouvernement. C’est ce qui a motivé la Commission nationale d’organisation de la JIF 2021 à se tourner vers cet organe législatif dans l’intérêt d’insérer les femmes dans les changements stratégiques attendus pendant et après cette transition.

En effet, la célébration de la Journée internationale de la femme offre l’opportunité de plaider pour le renforcement et la valorisation du leadership féminin au Mali. Aussi, le thème est évocateur et pose entre autres questions de savoir si la pandémie de la Covid-19 peut engendrer un rôle transformatif. Les programmes développés pour le post-Covid-19 dans le redémarrage économique, doivent intégrer les besoins pratiques et intérêts stratégiques des femmes dans les secteurs particulièrement visés.

De même, il souhaitable d’identifier les femmes qui ont du talent ainsi que les meilleures trajectoires professionnelles en vue de renforcer le potentiel du capital humain (femmes et hommes) pour plus de croissance et d’impacts et plus inclusifs et profitables à tous.

A noter que l’activité phare de la commémoration de la JIF se tiendra à Koulouba sous la haute présidence du Président de la Transition, SEM. Bah N’Daw. Simultanément, des cérémonies auront lieu dans les régions sous la présidence respective des gouverneurs.

Aussi, par l’engagement et la détermination de Mme le ministre de la Promotion de la Femme, de l’enfant et de la Famille Mme Bouaré Bintou Founè Samaké, l’édition de cette année aura un cachet particulier. Parce que, en dehors de l’évènement phare, les activités se poursuivront sur toute l’étendue du territoire national durant tout le mois de mars. Et cela se fera conformément un chronogramme d’activités bien établi par la Commission nationale d’organisation.

A rappeler que la journée du 8 mars est née à la suite d’une manifestation d’ouvrières américaines du textile. Ce fait a été relayé par le quotidien new-yorkais en 1955, un siècle après le 8 mars 1857.

Diakalia M Dembélé

