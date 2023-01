Aboubacar Sidiki : C’est désormais le nom de la 1ère mosquée de Kabalabougou !

Ce vendredi 23 décembre 2022, le Comité de Gestion de la Première mosquée de Kabalabougou et la Communauté musulmane ont inauguré la nouvelle bâtisse de leur lieu de culte. L’ensemble des Imams des mosquées de Kabalabougou et les fidèles musulmans ont massivement répondu présents à la cérémonie religio-festive. Désormais, la première mosquée s’appelle « Aboubacar Sidiki ».

Bâtie sur une superficie d’environ 25 mètres sur 15, la mosquée Aboubacar Sidiki a coûté aux fidèles musulmans la bagatelle de 4.430. 830 FCFA. Le reste du coût a été financé par l’ONG Qatar Charity. Sa construction, sur le même emplacement que celle qui a été démolie, a duré un peu plus de six (6) mois. Dotée déjà de plusieurs commodités (eau et électricité), pour autant, la nouvelle bâtisse a toujours besoin de financements pour achever les travaux de finition. Dont l’acquisition de moquettes, de meilleurs appareils de sonorisation et divers.

A cet effet, lors de son sermon, l’Imam Seydou Koné, qui a demandé aux fidèles de fréquenter assidument leur lieu de culte rénové, a lancé un vibrant appel afin que les uns et les autres continuent, avec abnégation, de faire leur contribution. Le même appel va à l’endroit de toutes les bonnes volontés.

Bata Kamissoko (Stagiaire)

