Accusés d’avoir détourné plus de 02 milliards de francs CFA pour la période de 2017-2020 dans la gestion des fonds de la commune de Sitakily, l’ex-maire Alphousseni Sissoko et 03 de ses collaborateurs ont été arrêtés puis écroués à la maison centrale d’arrêt de Bamako en Avril 2021 par la justice. Alors qu’une nouvelle de leur probable libération prenne de l’ampleur, plusieurs ressortissants de la commune s’y opposent et demandent un procès pour le maire et ses codétenus.

Visiblement, c’est le bilan du maire intérimaire, M’Bemba Sissoko qui aurait séduit les populations de la commune de Stakily, située dans le cercle de Kéniéba, à exprimer leur opposition à une probable libération des dts détenus. Dans le document de protestation que nous avons exploité, les signataires font échos des œuvres de développement réalisées par l’actuel conseil communal. Ce bilan se résume, selon le document, par la construction des 3 salles de classe, un jardin maraîcher et équipés pour les femmes à Heremakono et à Diantinssa, construction du lycée public à Sitakily, entretien de la route Boribantan -Djidian, la rénovation de service technique du cercle de Kéniéba. S’y ajoute à la réalisation des adduction d’eau dans plusieurs villages, la formation de jeunes d’une centaine de jeunes, la réhabilitation du centre secondaire de Djidian, l’aménagement des routes et électrification de Sitakily ainsi que la construction d’un centre de formation des femmes en savonnerie, teinture…

Autant d’œuvres réalisées par l’équipe intérimaire qui ont suscité une prise de conscience au sein de l’opinion de la commune de Stakily qui exige le jugement du maire principal, Alphousseni Sissoko et ses trois collaborateurs pour connaître la destination des fonds manquants. Pour rappel, le maire et ses codétenus ont été arrêtés puis écroués à la maison centrale d’arrêt de Bamako en Avril 2021.. Le pôle économique et financier de Bamako leur soupçonne d’avoir détourné une somme dépassant 2 milliards de francs CFA entre 2017 et 2020.

En plus du maire principal de la commune rurale de Sitakily, dans la région de Kayes, cercle de Kéniéba, Alphousseni Sissoko, trois de ses collaborateurs notamment l’un des adjoints Mamadou Fadiga, l’ex-régisseur Dialy Cissé et le secrétaire général Abdoulaye Mounkoro sont en prison depuis plus d’un an à Bamako.

Cependant depuis quelques mois, des partisans politiques de l’ex-maire et quelques individus non ressortissants de la commune se mobilisent pour réclamer la libération de leur mentor de la prison. En plus des menaces et des intimidations à l’encontre du maire intérimaire M’Bemba Sissoko dit Papa, les partisans du maire détenu promettent une libération immédiate de leurs camarades emprisonnés à Bamako.

Face à cette situation, le porte-parole du Collectif ensemble pour Diebe-Nieta de la commune de Sitakily, Mady S Sissoko a animé un point de presse, hier à Bamako. Dans sa déclaration, il a affirmé que les faits de détournement des fonds à la Commune de Sitakily reprochés à l’ex-maire Alphousseni Sissoko et aux 03 de ses coaccusés détenus sont des réalités et dit être contre toute liberté en leur faveur. « Et ce n’est pas pour rien que Alphousseni Sissoko et ses coaccusés sont en prison aujourd’hui depuis plus d’une année. Nous notons également que M’Bemba Sissoko dit Papa tient bon pour le moment », a précisé le porte-parole du collectif.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :