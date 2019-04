Afrik PrEVENT en partenariat avec le Complexe minier Loulo-Gounkoto a organisé la deuxième édition de la Matinale, le samedi 30 mars, à Bamako.

Les thèmes de cette rencontre portaient sur “alcool et drogue en milieu de travail” : impact sur la santé, la sécurité au travail et la productivité des entreprises, interaction entre la sécurité routière et la performance en entreprise : Enjeux pour l’employeur et le travailleur. Que prévoient les textes pour la prise en charge des accidents de trajet d’un travailleur ?

La Matinale est un espace de formation, d’optimisation du professionnalisme, du réseautage, d’échanges de bonnes pratiques, c’est également se retrouver et partager entre pairs.

Les objectifs de cette matinale sont entres autres : Susciter des moments d’échanges entre les acteurs de la sécurité et santé au travail pour enrichir la réflexion, offrir une opportunité de s’informer sur des thèmes précis, réer un réseau local et permanent d’acteurs en SST, permettre aux entreprises de se rencontrer afin qu’elles puissent échanger, confronter et partager leurs savoir-faire sur les pratiques de la sécurité, santé et bien-être au travail.

Dans ses mots de bienvenue, le président d’AFRIK PrEVENT, Sidi Faskoye a fait savoir que “la personne humaine est la plus précieuse qu’on a”, c’est dans ce contexte qu’AfriK PrEVENT est née. Elle a pour objectif de faire la promotion, la prévention des risques professionnels, sensibiliser dans le cadre d’offrir un espace de travail sécuriser de chaque travailleur.

A travers le monde, nous avons 2,3 000 000 de personnes qui perdent la vie chaque année suite à un accident de travail. Et nous avons environ 166 000 000 de personnes qui souffrent par an des maladies professionnelles et environ 313 000 000 d’accidents de non porteurs. Parmi ces causes, il y a l’alcool, la drogue et les accidents de trajet qui occupent une bonne part. Donc les chiffres paraissent alarmants.

Les thèmes ont été débattus par les trois panelistes. Chacun a eu droit à 20 mn pour présenter son thème. Mama Kanta, directeur du Complexe minier Loulo Gounkoto a intervenu sur les problèmes de consommation et de dépendance en alcool et au drogue en milieu de travail. Quant au Commandant Mamadou Sidiki Konaté, DG de l’Agence nationale de la sécurité routière (l’Anaser), a parlé de l’incidence d’insécurité routière en milieu de travail. Enfin Mahamane Koné médecin Spécialiste en Santé, Sécurité à l’INPS, a mis l’accent sur la prévention des textes en matière d’accident de trajet d’un travailleur en République du Mali.

Bintou Diawara

Commentaires via Facebook :