Assemblée générale de L’AMASEM

Le Palais de la culture Amadou Hampaté Bah a servi de cadre le samedi 28 octobre pour une assemblée générale extraordinaire des anciens stagiaires et étudiants maliens au Maroc. Cette Assemblée générale d’informations et de sensibilisation a été précédée d’un point de presse permettant aux responsables de l’AMASEM d’expliquer les raisons fondamentales de la création de cette association son objectif.

Pour le conférencier après les études au Maroc, les lauréats des écoles marocaines une fois rentrés au pays dans leur grande majorité ne se retrouvaient que sporadiquement et généralement par génération et qu’avec l’avènement des réseaux sociaux des groupes d’échanges plus ou moins grands se sont constitués notamment sur WhatsApp avant de fédérer les étudiants des différentes générations pour en faire une entité homogène afin de consolider les liens d’amitié et de défendre leurs intérêts. Donc l’idée de la création de cette association est née sur les réseaux sociaux.

Les objectifs de l’AMASEM sont entre autres s’engager pleinement dans la construction du tissu social et du développement du Mali. C’est également le renforcement des liens de fraternité, de professionnalisme et d’échanges sociaux entre les membres d’une part et avec d’autres associations d’autre part, en vue de participer activement au développement économique et social du Mali. L’association étant ouverte à toutes personnes physiques de nationalité malienne ayant vécu au Maroc pendant au moins une année civile dans le cadre de leurs études. Pour devenir membre den l’AMASEM, il faut remplir les conditions prévues par les statuts de l’association. La demande d’adhésion se fait via le site web de l’association.

Le point de presse a été suivi par une assemblée générale d’informations et de remobilisation afin de jeter les bases de la reprise des activités de l’AMASEM.

Youssouf Sissoko

