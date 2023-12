Assistance aux personnes en situation difficile : La Première Banque alimentaire dans notre payscré ée par la Fondation du Mali à travers son projet « les Restaurants du cœur »

Dans le cadre de l’assistance aux personnes en situation difficile, la Fondation du Mali qui évolue depuis plus d’une décennie dans le cadre de l’humanitaire innove. En, effet, elle vient de mettre sur place une Banque alimentaire.

Le procédé selon Amina Soumaré présidente de la fondation du Mali consiste à colleter de denrées alimentaires tels le riz, le mil, le sucre, le lait, de la farine etc..auprès des membres de cette organisation de bienfaisance mais aussi des partenaires tels les supermarchés de donner leur surplus de nourriture, les opérateurs économiques et : qui seront redistribués à leurs couches cibles.

A cet égard, les personnes accueillies au porte du Restos de cœur bénéficiant de ces aides sont les personnes les familles dans la précarité désignées par le chef de quartier ; ainsi que les malades au niveau des hôpitaux en première ligne l’hôpital du Point Gnotamment au département oncologie.

Les denrées alimentaires composés de kit alimentaire sont remises à ces malades chaque trois mois; aussibien au niveau de l’hôpital qu’à leur retour au villagedans leur lieu de résidence.

« Nous avons commencé comme personnes ciblés en 2022 des femmes souffrant de cancer abandonnées par leurs proches et familles laissées seules à leurs propres sorts pour faire face aux médicaments des soins de cancer, car nous avons constaté que la plupart d’entre elles sont dans des difficultés du point de vue alimentation. C’est pourquoi en plus de les venir en aide dans leur lieu de traitement, nous les appuyons aussi en terme de vivres si elles retournent dans leur village » a soutenu Mme Soumaré.

Aujourd’hui cet objectif étant atteint a-t-elle poursuivi, ils ont élargie le dit projet à certains chef de famille dans des quartiers de Bamako tout en espérant implantés les Restaurants du cœur dans d’autres régions du Mali. Elle aussi soutenu qu’au niveau de la fondation ils se sont fixés pour principe de ne pas exposé les bénéficiaires de leurs actions dans la presse.

A la question de savoir comment, la Fondation parvient à identifier les bénéficiaires de ces projets, Mme Amina Soumaré de répondre que sur ce processus, la Fondation compte surtout sur l’accompagnement du personnel médical, et des chefs de quartiers et des informateurs anonymes.

« Ce sont les médecins spécialistes qui évoluent au niveau de ses structures sanitaires qui nous épaulent pour l’identification. Et chaque personne retenue sur la base des critères bien définis a une carte de membre contenant son nom/prénom, âge, nombre d’enfants, quartier, village, numéro de téléphone, situation matrimoniale, et un numéro identifiant, cachet et signature du médecin traitant ou signature de chef de quartier pour prouver sa résidence ou son lieu de traitement. A l’en croire ce sont tous ces élements qui permettront de faciliter leur approvisionnement dans les Restaurants du cœur. Ce, tout en donnant la priorité aux femmes veuves.

A rappeler que chaque année, la Fondation du Mali intervient dans les actions humanitaires à travers un nouveau projet.

« Cependant ce projet Les « restaurants du cœur » à travers une Banque Alimentaire a eu un tel succèsauprès de nos bénéficiaires et l’encougoument des partenaires courant 2022, que les membres de la Fondation ont décidés de les pérennisés dans le tempset pour ce cas spécifique, l’organisation ne compte pas seulement se limiter aux efforts de ses membres pour la collecte de denrées alimentaires , elle compte aussi et surtout sur l’appui des personnes de bonne volonté, des grands magasins, et supermarchés, des sociétés de Transit, des importateurs de riz ,sucre, mil, des organisations nationales et internationales pour mener à bien ce projet » a expliqué Mme Soumaré. Elle a profité de cette occasion pour remercier les membres du département oncologie de l’hôpital du Point G plusprécisément le chef de service d’Oncologie médicaleDr Abdramane Aliou Koné qui les assistent depuis 18 mois dans l’identification des malades et les accueille chaque trois mois pour la redistribution des denrées.

Elle a aussi remercié très particulièrement des partenaires nationaux comme la Société Sylla Transitqui n’a ménagé aucun effort pour envoyer des tonnes de riz et argent au siège de la Banque Alimentaire ; ainsi que le Commissariat à la sécurité alimentaire et en appel aux autres opérateurs de faire pareil

« La générosité des donateurs est essentielle pour le fonctionnement des Restos du cœur, grâce aux dons en 2022 ce sont plus de 100 tonnes de riz ont été distribués aussi bien à Bamako qu’à Kita, Bandigara,Segou, Koulikoro,San. Les personnes de bonne volonté peuvent soutenir les restaurants du cœur en faisant un versement de don en denrée alimentaire directement à la banque alimentaire de la fondation du Mali ouverte à Missira » a-t- elle déclaré.

A préciser que la Banque alimentaire du Mali se trouve en face du Commissariat de Police du 3èmeArrondissement contiguë à l’immeuble Niaré froid.Un endroit où les bénéficièrent ayant des cartes de membres peuvent retirer directement leurs denréesalimentaire en lieu et place de siège de la fondation du Mali situé à Hamdallaye ACI-2000.

Elle a profité de cette opportunité pour lancer un vibrant appel à des bénévoles.

« Car être bénévole aux restos du cœur, et s’engager à rendre un service désintéressé aux personnes en difficulté. C’est également partager l’éthique,les objectifs et l’objet social de la Fondation mais aussi respecter la Charte des Bénévoles » a-t-elle conclu.

Kassoum THERA

