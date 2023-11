Association des promoteurs immobiliers du mali (APIM) : Sory Ibrahima Maïga réélu par acclamation pour un 2è mandat !

Ça y est ! Seul candidat en lice, Sory Ibrahima Maïga a été réélu à la tête de l’Association des Promoteurs Immobiliers du Mali (APIM) pour un nouveau mandat de 5 ans. Il s’agira pour lui de consolider les acquis.

Sans surprise, le président sortant de l’Association des Promoteurs Immobiliers du Mali (Apim) Sory Ibrahima Maïga vient d’être réélu par acclamation pour un nouveau mandat de 5 ans. Il était le seul candidat en lice. Une manière pour les promoteurs immobiliers de saluer le leadership du jeune président, qui se bat jour et nuit pour donner une autre image à leur association. C’était en la faveur de l’Assemblée générale élective, tenue le samedi 18 novembre 2023, à l’hôtel de l’Amitié.

Le nouveau président était visiblement très heureux après sa réélection. “L’ensemble des professionnels immobiliers du Mali ont placé leur confiance en moi en me désignant, président de l’Association des Promoteurs Immobiliers du Mali pour un nouveau mandat de 5 ans. Ce fut un vote par acclamation car il n y avait pas de candidat en face. En premier lieu, je tiens à vous remercier pour la confiance que vous venez de me témoigner en me “nommant” à nouveau président de notre organisation. Je suis heureux de faire partie de cette association… Je tiens à vous rassurer que l’Apim continuera de jouer un rôle important auprès de ses membres et l’ensemble des promoteurs immobiliers en vue du développement de notre secteur” précisera-t-il.

Avant de rappeler que cette assemblée générale élective s’est déroulée avec en toile de fond la cohésion du bureau dans la continuité : “nous devons accueillir ce résultat comme une victoire mais également un défi car il serait prétentieux de dire que beaucoup a été fait, je pense plutôt que beaucoup reste à faire.

Je reste convaincu que ce nouveau bureau continuera sur la dynamique de l’existant et connaitra de réels succès. J’ai lancé un slogan que je qualifierai de fédérateur pour tous les acteurs du secteur en vue d’une union pour le renforcement du secteur notamment œuvrer pour que le plus grand nombre de concitoyens puissent avoir un logement décent dans un environnement sécurisé”.

El Hadj A.B. HAIDARA

