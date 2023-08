Les agents de la mairie font des sorties pour se rassurer du civisme du peuple. La vignette est la seule pièce dont tout usager d’un engin à deux roues doit disposer et elle est renouvelable chaque année. Pour l’année 2023 en cours, des sensibilisations et mises en garde ont été entreprises. Jusqu’à présent certains usagers n’en disposent pas. Voilà pourquoi ces agents de la mairie des trois caïmans ont commencé des sorties de contrôle.

Au monument de la Tour de l’Afrique, dans un brouhaha de klaxons, ce mercredi 09 Août 2023, ces agents de la mairie arrêtaient les motocyclistes, juste au virage vers Senou en créant ainsi de l’embouteillage. Là n’est pas le problème, selon une source confidentielle, ils l’ont arrêtée pour vérifier sa vignette. N’étant pas le propriétaire de la moto, elle affirme avoir été claire avec eux. Très bizarrement, un agent de la mairie visiblement dans les quarantaines, éteint la moto et retire la clé. Cette source affirme que cet agent lui a demandé de garer la moto pour le rejoindre. L’agent s’est éloigné de tout le monde pour lui proposer de payer 5000fcfa sur le champ. Frappé par une galère intense et consciente de ces actes, notre source dit n’avoir même pas essayé de négocier. Indignée par l’acte et le comportement de l’agent, elle dit avoir fait un demi-tour avec sa casquette.

Une autre source confidentielle disait que ces agents ne contrôlent pas bien les vignettes. Des usagers arrivent à détourner leur attention avec la vignette d’un autre engin. Ils seraient très occupés par ceux qui n’en disposent pas. Mais la tâche qui est de vérifier si les informations sur la vignette et celles de l’engin sont identiques, ils n’en donnent pas assez d’intérêts. D’autres témoins oculaires de la scène sous l’anonymat ont dénoncé que ces agents refusent de remettre aux propriétaires leurs engins même après avoir apporté la pièce. Tout se résume aux billets.

Aussi, après le contrôle, ces agents ont apporté avec eux une importante quantité d’engins à deux roues dans la cour de la voirie à Sotuba. A la porte d’entrée, des policiers sont arrêtés pour contrôler les gens qui viennent chercher leur moto. Ainsi, ils forcent ceux-ci à la corruption. Beaucoup de personnes sont tombées dans leur piège. Evidemment, c’est en fonction de votre look qu’ils font le dosage du pot de vin à verser, disait un témoin de la scène.

Il faut noter aussi que certains citoyens n’empruntent jamais le droit chemin. Chacun est interpellé à se conformer aux règles régissant la bonne conduite sur la route. Accomplissons nos devoirs de citoyens et évitons de gonfler la poche d’une seule personne. Cet argent de corruption ne tombe pas dans la caisse de l’Etat ; il sert seulement à ceux qui l’encaissent. Refusons de donner les pots de vin pour notre dignité et notre honnêteté. Faisons preuve de citoyenneté en refusant de donner et de recevoir des pots de vin tout et en nous conformant aux lois de notre nation.

Chaka Diallo, stagiaire

Commentaires via Facebook :