Originaire des Indes, le gingembre est une plante vivace à racine tuberculeuse. Elle est notamment cultivée pour son rhizome irrégulier et rugueux. Appréciant les terres fraîches et ombragées, on le trouve aujourd’hui en Inde et au Sri Lanka, en Jamaïque, aux Antilles, en Amérique centrale et au Brésil. Sa racine est récoltée après la floraison. Elle est ensuite lavée et séchée pour plusieurs utilités.

Le gingembre est essentiellement riche en minéraux comme le manganèse, le phosphore et le magnésium, mais il renferme aussi du calcium, du sodium et du fer. Le gingembre contient également de petites quantités de vitamines B1, B2, mais surtout de la vitamine B3.

Il est consommé abondamment au mois de ramadan. La majorité de la population africaine et particulièrement les Maliens préparent le gingembre pour en faire du jus lors des cérémonies et aussi pour la rupture du jeûne.

Il est utilisé tantôt comme médicament traditionnel, tantôt pour purger les enfants et certaines femmes.

Des bienfaits sur la santé

Les vertus du gingembre sont nombreuses. Outre sa réputation d’aphrodisiaque puissant, le zingiber officinale est une plante qui améliore la digestion. Des recherches ont montré qu’il peut aider à entretenir la flore intestinale et à mieux digérer les graisses.

Il est aussi employé comme tonifiant. Grâce à son action sédative, le gingembre réduit par ailleurs les nausées et les vomissements. Si vous avez mal au ventre ou si vous êtes enceinte, il pourra vous être très utile. Le gingembre aurait enfin la faculté de faire baisser la fièvre, en plus d’une action antibactérienne.

Pour faciliter sa préparation aux femmes, la Société Aminata Konaté dite Bara Musso fait de son mieux : en mettant sur le marché du gingembre en poudre.

Bara Musso I Ta yé I kakoyé

Commentaires via Facebook :