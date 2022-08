L’Organisation des Jeunes Patrons du Mali (OJP), dans le souci d’encourager les meilleurs maliens qui se sont distingués dans leur domaine au cours de l’année 2022, qui ont œuvré pour le développement du pa22, a décidé de les célébrer afin que la jeune génération s’en inspire. Le vendredi 12 août 2022, le président et ses membres ont organisé une conférence de presse à l’impact hub de Bamako pour dévoiler les noms des centaines de maliens qui se sont distingués par leur bravoure au cours de l’année 2021 et qui recevront leur trophée lors d’une grande cérémonie qui se tiendra les 10, 16, 17 et 30 septembre 2022, et les 15 et 26 septembre 2022 pour les acteurs nationaux.

Cheick Oumar Soumano, Président de l’Organisation des Jeunes Patrons du Mali (OJP), a expliqué qu’ils ont initié le baromètre qui est un instrument de veille afin de faire changer la mentalité des Maliens, de récompenser les plus méritants qui se sont distingués dans leur domaine. Il a signalé que leur but est d’inciter les Maliens à rehausser l’image du pays et à servir d’exemple pour d’autres Maliens qui chercheront à marcher sur leurs traces. Il a fait savoir qu’ils ont opté pour une délocalisation des remises dans des pays d’Europe, d’Amérique et d’Afrique afin de magnifier la bravoure des Maliens résidents dans ces pays respectifs. Il a affirmé qu’ils ont mis un accent particulier sur la moralité des potentiels candidats et organisations internationales et sur leur impact sur le développement dans leur critère. Selon lui, les illustres disparus comme la cantatrice feue Haira Arby, l’ancienne animatrice vedette de la télévision nationale ORTM, Kot Coulibaly, recevront des distinctions cette année. Aux dires du Président Soumano, les activités de magnificence se tiendront lors des cérémonies officielles organisées à l’intention des différents lauréats dans les pays, respectivement les 10, 16, 17, 30 septembre. Il est prévu de magnifier les acteurs nationaux, ajoute-t-il, le 26 septembre 2022 à Koulikoro.

Moussa Samba Diallo

