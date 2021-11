Le Conseil national du Patronat du Mali (CNPM) a abrité, le jeudi 25 novembre 2021, la cérémonie d’ouverture de la 23ème session ordinaire du Conseil d’Administration de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CANAM). La cérémonie d’ouverture des travaux était présidée par le Président du Conseil d’Administration (PCA) de la CANAM Professeur Mamady KANE, en présence du Médecin Général de Brigade Boubacar DEMBELE, Directeur Général de la CANAM, des administrateurs de la CANAM et d’autres personnalités. Il ressort du discours d’ouverture prononcé par le PCA que le projet de budget 2022, toutes sources de financement confondues, se chiffre en recettes et en dépenses à la somme de 87 494 167 927 FCFA contre 75 063 000 000 FCFA en 2021, soit un accroissement de 16,56%.

Dans son discours, le Président du Conseil d’Administration (PCA) de la CANAM, Professeur Mamady KANE, a fait savoir que des contraintes et difficultés on été rencontrées au cours de la mise en œuvre des activités, notamment le retard dans le paiement des factures des prestataires de soins de santé conventionnés. « Du 1er janvier au 30 septembre 2021, le montant des recettes mobilisées par la CANAM, toutes sources confondues, s’élève à 59 427 201 584 FCFA avec un taux de réalisation d’environ 79% par rapport au montant prévisionnel annuel qui se chiffre à 75 063 000 000 FCFA », a-t-il dit. Selon lui, le programme d’activités 2022 est bâti autour de 5 axes stratégiques conformément au plan de développement stratégique (2021-2025) de la CANAM, socle du système de management de la qualité pour la certification ISO 9001 version 2015.

Avant d’ajouter que le programme d’activités 2022 est axé sur la poursuite de la mise en œuvre du système d’information biométrique intégré de type web service ; le renforcement des opérations d’immatriculation ; l’amélioration du parcours de l’assuré au sein des établissements conventionnés ; la mise en œuvre du plan de communication etc. « Les activités réalisées et en cours de réalisation sont au nombre de 194 sur les 269 activités programmées en 2021, soit un taux de réalisation de 72%. Malgré les contraintes et difficultés rencontrées notamment l’avènement de la maladie à coronavirus, les activités réalisées ont pu contribuer à l’amélioration de la gestion financière, du fonctionnement de la CANAM, de la fourniture des prestations de qualité, au renforcement des capacités du personnel et l’amélioration de leur cadre de travail.

Le projet de budget 2022, toutes sources de financement confondues, se chiffre en recettes et en dépenses à la somme de 87 494 167 927 FCFA contre 75 063 000 000 FCFA en 2021, soit un accroissement de 16,56% », a déclaré Pr. Mamady KANE. A ses dires, le montant des produits techniques se chiffre à 85 491 167 927 FCFA en 2022 contre 73 156 000 000 FCFA en 2021, soit une augmentation de 16,86%. « Le montant des dépenses techniques s’élève à 62 548 555 740 FCFA et représente 71,49% des dépenses totales. Le montant des dépenses techniques a connu une variation entre 2021 et 2022 de 19,33%. Les dépenses d’investissements et d’équipements se chiffrent à 7 375 887 651 FCFA en 2022, soit 8,43% des dépenses totales, contre 4 906 252 039 FCFA en 2021, soit une hausse de 50,34%. Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 17 569 724 536 FCFA en 2022 contre 17 742 210 946 FCFA en 2021, soit une baisse de 0,97% », a conclu le PCA de la CANAM.

Aguibou Sogodogo

