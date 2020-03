Vendredi dernier, 20 mars 2020 aux environs de 15h, le procureur du Tribunal de grande Instance de la Commune III a interpelé et placé sous mandat de dépôt un candidat aux élections du 29 mars. Il s’agit du président du Mouvement Républicain, Ainéa Ibrahim Camara. Pour «escroquerie et abus de confiance» sur plainte de la dame Camara Rokia Sangaré.

L’affaire porte sur deux contrats de fourniture de ciment, de carreaux et de fer signés par la Société Rokia Sangaré, courant 2014, avec l’entreprise Investia-Fonds d’Investissement-sa, dont le PDG est Ainéa Ibrahim Camara.

Selon l’article 2 du contrat, la Société Rokia Sangaré s’engage à fournir à Investia-Fonds d’Investissement, suite à un bon de commande et une garantie de paiement, pour un marché de fourniture de 4. 000 tonnes de ciment 42.5 à raison de 130 000 FCFA par tonne, soit un montant de 520 millions de FCFA. Le second contrat concerne la fourniture de fers à béton, carreaux et autres. Une première quantité portant sur 1 000 tonnes de ciment pour un montant de 136 millions de FCFA devait être livrée et les autres matériels pour un montant de 348. 250. 000 FCFA.

De son côté, le sieur Camara qui s’est engagé à procéder au paiement des factures de la Société Rokia Sangaré 45 jours après la livraison de la marchandise a fait faux bond à sa partenaire. Plus grave, il aurait émis, pour la gérante de la Société Rokia Sangaré, deux chèques restés sans provision à la Bank Of Africa (BOA). Les deux chèques portant respectivement le N°4670601 d’un montant de 348. 250. 000 FCFA et le N°4670603 d’un montant de 136. 000 000 FCFA.

Il y a quelques semaines, le sieur Camara s’est prononcé sur l’affaire en réplique à un article de presse. Voici, un extrait de sa réplique : « Dans le cas du Mali en 2014 à travers notre filiale belge INVESTIA Financial Services SNC., nous avons été invités par le Ministre de la défense et des anciens combattants par lettre N°00030 MDAC-CAB datée du 07 janvier 2014 à venir rencontrer les autorités maliennes afin d’explorer les axes de coopération en faveur de la construction de logements sociaux pour les militaires. Cette rencontre a eu finalement lieu à Bamako et s’est soldée par la signature d’un protocole d’accord le 04 février 2014 portant sur la construction de 1000 logements sociaux pour les militaires. C’est ainsi que la Dame CAMARA Rokia SANGARE nous a sollicité pour la fourniture de matériaux de construction à travers un collaborateur de l’époque dénommé Ibrahima DIARRA. Nous lui avons remis à sa demande, 2 chèques pour garantir le paiement d’une part, et d’autre part pour faciliter l’obtention d’un préfinancement qu’elle devait solliciter auprès d’une banque de la place.

Sauf que Madame CAMARA Rokia SANGARE n’a jamais livré la marchandise promise malgré nos multiples relances. Aujourd’hui 6 ans plus tard, comme par enchantement, elle tente de salir mon image de marque de candidat à la Députation, validé par la Cour Constitutionnelle du Mali par des manœuvres dignes d’un film d’Hollywood. Puisqu’il est clair que cette Dame a eu largement le temps durant les six dernières années, si toutefois elle disposait d’éléments probants de saisir la Justice pour faire valoir ses droits. C’est pourquoi je dénonce une tentative malsaine et nauséabonde d’instrumentaliser certains organes de presse plus ou moins proches de certains partis politiques concurrents du MR (Mouvement Républicain), qui tentent d’obtenir dans la presse ce qu’ils ne peuvent pas obtenir dans les urnes ».

Affaire à suivre !

