Caravane du 3ème âge de la Fondation Orange- Mali : Un projet de 43 millions de FCFA pour accompagner le Mois de la Solidarité

Le ministre de la Santé et du Développement Social, le Colonel Assa Badiallo Touré, a procédé le mardi 03 octobre 2023 à la Maison des Aînés de Bamako au lancement officiel de la Caravane du 3ème âge de la Fondation Orange Mali dont l’ancienne appellation est la ‘Caravane ophtalmologique. Elle s’inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion au Mali. Pour cette 28ème édition le projet d’accompagnement de la fondation est à hauteur de 43millions de CFA.

La Caravane ophtalmologique désormais caravane du 3ème âge, comme expliqué par l’Administratrice générale de la Fondation, Coulibaly Hawa Diallo, s’inscrit dans le cadre des activités de solidarité de la fondation Orange –Mali en soutien aux efforts du ministère de la santé et du développement social pour l’amélioration de la santé des populations particulièrement celles des personnes âgées.

L’innovation de cette année est que la caravane ophtalmologique sera couplée à une caravane de consultation médicale pour les personnes du 3ème âge en médecine générale, cardiologie, urologie et diabète dans les localités de Gao, Tombouctou et Kati. Et elle se déroule du mois d’octobre jusqu’ au mois de décembre, et elle prévoit plus de 5000 consultations et 600 chirurgie de la cataracte.

En effet, à l’instar des années précédentes, la fondation accompagne la 28ème édition du mois de solidarité, en partenariat avec le Programme national de la santé oculaire (PNSO), et le Conseil national des personnes âgées du Mali (CNPAM), il s’agit d’une action pérenne initiée depuis 2005 qui a à son compte plus de 76 000 consultations et 10000 chirurgies de la cataracte, des actions effectuées sur l’ensemble du territoire. Outre les consultations, la fondation annonce d’autres grandes actions de solidarité durant le mois, le portefeuille du projet est estimé à 43 millions de FCFA.

L’ouverture officielle des activités de la Caravane a été présidée par le ministre de la Santé et du Développement Social en présence du parrain de la première semaine non moins vice-président de l’Association des Anciens Combattants et victimes de guerre, Officier à la retraite Toumani Sidibé. De plus, elle marquait la 1ère activité de la semaine du mois de la solidarité. Elle était couplée à une conférence de présentation de la marraine nationale de l’édition 2023 du mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion, Touré Lobbo Traoré.

Dans son intervention, le Dr Alou Badara Macalou, a brossé la personnalité de la marraine nationale ainsi que ses œuvres de mécénat. Généreuse, sociable, humble, l’ancienne première dame, présidente de la Fondation Amadou Toumani Touré, a marqué et continue de marquer les cœurs et les esprits de part sa grande générosité et ses belles actions en faveur des couches défavorisées du Mali, a-t-il fait savoir.

Pour sa part, le ministre de la santé et du développement social, le Colonel Assa Badiallo Touré, dans son allocution a rendu un vibrant hommage aux personnes âgées dont elle a sollicité bénédictions et accompagnement pour la réussite des missions de la Transition. Elle a ensuite signifié à la fondation la gratitude les hautes autorités du pays.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

