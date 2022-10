Absent de la Primature depuis le 10 août 2022 pour des raisons de santé, le Premier ministre Choguel K Maiga s’apprête à reprendre les activités. Une reprise qui se précise…

Selon certaines indiscrétions entamant de l’entourage de son entourage le PM est au terme de sa convalescence et son état de santé ne suscite plus aucune inquiétude. Le feu vert des médecins est logiquement attendu dans les prochains jours. Ce qui lui permettra sans doute de reprendre du service.

Au sein de l’opinion les regards sont braqués depuis près de trois mois sur la Primature et des questions reviennent constamment sur les lèvres au sujet de l’état de santé du PM et de son avenir à la cité administrative. Choguel va-t-il revenir ? Sera-t-il en mesure de réoccuper son fauteuil ? Est-il physiquement apte à continuer d’exercer sa fonction ? Et au finish cette question majeure ? Bénéficie-t-il toujours de la confiance du Président Goïta ?

À ces différentes questions l’absence de réponses ouvre la voie à de nombreuses spéculations. Des spéculations qui n’ont d’ailleurs jamais cessé depuis le début de l’absence du PM.

Folles rumeurs et intoxications ont en effet été savamment entretenues par certains milieux hostiles au chef du gouvernement à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Mais dès le début le Président Assimi Goïta aurait personnellement donné des instructions pour qu’aucune information ne filtre sur l’état de santé de son Premier ministre. Car les rumeurs véhiculées çà et là n’étaient pas sans conséquences sur l’activité gouvernementale.

Aussi, la Cellule de communication de la Primature avait tenté de rassurer l’opinion en publiant un communiqué.

L’absence prolongée Choguel avait amené le président Assimi à nommer le colonel Abdoulaye Maïga au poste de PM par intérim. Il cumul avec son poste de ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement.

La Rédaction

