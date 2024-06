Le désaccord sur le renouvellement des instances du Conseil national de la jeunesse (CNJ-Mali) a été levé ce jeudi 30 mai suite à la signature d’un document d’Entente sous la présidence du ministre Abdoul Kassim FOMBA. Cet acte de consensus participe à la mise en place d’une faitière plus inclusive et renforcée au profit de la jeunesse.

Le processus de renouvellement des instances du Conseil national de la jeunesse du Mali (CNJ-Mali), qui était menacé par des responsables des structures régionales et communales, peut désormais se poursuivre aisément.

En effet, la Commission nationale de mise en place des organes du CNJ, les présidents des Conseils régionaux et ceux des conseils communaux ont trouvé un terrain d’entente ; sous la présidence du ministre de tutelle. Les positions antagonistes ont été revues après des échanges francs sur les deux points du goulot d’étranglement à savoir : les textes du CNJ-Mali et le processus de mise en place des bureaux des différents niveaux.

A l’issue de cette rencontre, les parties ont convenu de la participation de tous les acteurs (les présidents régionaux, communaux et locaux) à la dynamique enclenchée par le département de la jeunesse ; la vulgarisation des nouveaux textes, à travers l’organisation d’ateliers de restitution dans les régions et les communes de Bamako. Enfin, l’Entente permet d’apaiser la tension, mais aussi de garantir la poursuite du processus de mise en place avec la prise en compte des points d’amélioration opérés au niveau des textes.

« Les parties saluent et félicitent le ministre de la jeunesse et des sports, chargé de l’instruction civique et de la construction citoyenne pour sa clairvoyance, sa sagesse et son leadership qui ont permis d’accéder à cette entente retrouvée entre les différentes parties dont le but commun est de mettre en place une faitière plus inclusive et renforcée au profit de la jeunesse malienne », félicitent les parties dans un communiqué conjoint.

En outre, il y a aussi un accord sur la composition des commissions régionales et communales de la mise en place des organes du CNJ-Mali qui a entamé sa phase de refondation. Chacune des commissions sera présidée par un représentant de l’Etat accompagné par des représentants du bureau sortant, des personnes ressources, des représentantes des organisations féminines.

PAR SIKOU BAH

