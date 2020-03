Dans le cadre de la commémoration de la journée internationale des droits des femmes, la plateforme des femmes leaders du Mali a remis un don à la direction du service social des armées le lundi 9 mars 2020.

La plateforme des femmes leaders du Mali, regroupant des faitières de tout bord, a procédé, lundi 9 mars à la remise symbolique de 3 425 000F CFA au service social des armées. L’opération s’est déroulée à la direction du service social des armées, en présence de représentantes de groupements féminins, des responsables militaires, des veuves et orphelins militaires et paramilitaires auxquels le geste est adressé.

Cette année, la célébration de la journée des femmes est placée sous le signe du soutien aux forces armées et de sécurité du Mali, confrontées à une guerre asymétrique « imposée par des individus sans foi », selon Mama Koité, la présidente de la plateforme des femmes leaders. A travers cette initiative, les femmes leaders ont voulu apporter leur compassion et solidarité aux veuves et orphelins victimes de la crise sécuritaire du pays. « Notre pays a assez souffert de la perte de leurs fils, leurs frères, leurs maris… », a déploré Mama Koité avant de marteler : « stop à la guerre !».

En plus de la somme remise officiellement au directeur du service social des armées, la plateforme a par ailleurs annoncé son intention de former 100 jeunes veuves et orphelins militaires aux techniques de transformation agro-alimentaire. Ce volet sera exclusivement pris en charge par les femmes rurales à travers le centre multifonctionnel la Femme Rurale de Kalabancoro, dirigée par Madame Sirébara Fatoumata Diallo, non moins présidente des femmes agricultrices du Mali.

Les bénéficiaires et les responsables militaires ont remercié les donateurs pour leur geste qui contribuera à « redonner le rire » aux veuves et orphelins des forces armées et de sécurité du Mali, durement touchés ces dernières années.

