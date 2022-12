Karamoko Diawoye Traoré, secrétaire général de l’Association Nationale des chasseurs du Mali ( ANACMA), Chevalier de l’Ordre National du Mali vient d’être intronisé Donsoba. C’était en faveur d’une cérémonie de « Donsofoli » ( musique des chasseurs) organisée le samedi 10 décembre 2022 sur le terrain de foot Chaba à Lafiabougou en commune IV du district de Bamako.

Placé sous le parrainage du Colonel Adama Diarra du Secrétariat permanent de lutte contre les armes légères, cet événement a enregistré la présence du chef de quartier de Lafiabougou, El hadji Sinaly Traoré, le représentant du maire de la commune IV, le représentant du parrain en la personne de M. Assane Koné ainsi que les amis et sympathisants des Donsos du Mali.

L’intronisation du Donsoba a été magnifiée sous les cordes mythiques du N’Gonifo Sambou Diakité et Sékouba Traoré.

Souhaitant la bienvenue sur sa terre, le Chef de quartier, Sinaly Traoré au nom de la chefferie de Lafiabougou, a félicité le nouveau Donsoba. Avant de revenir sur la quintessence de ce titre symbolisant la continuité de nos traditions. Selon ses dires, le Donsoba n’est pas n’ importe qui car il est une autorité coutumière, un relais nécessaire pour la population et qui fonctionne avec les institutions. Toujours expliquant l’important rôle du Donsoba, M. Traoré indique que ce dernier est également un être doté des vertueux de sagesse et mythique et qu’il a une mission de protection envers la société. « Etre Donso veut dire être un connaisseur de la brousse, la protéger contre tout mal, maintenir l’ordre social et assurer la subsistance des siens en leur procurant du gibier », dira-t-il. Et de témoigner que le Donsoba karamoko Diawoye a une grande connaissance de géomancie et tradithérapethique qui d’ailleurs fait sa réputation dans leur confrérie. Le représentant de la Mairie de la CIV, M. Alkassoum Maïga dans son intervention s’est joint au chef du quartier pour reconnaître le rôle capital joué par les Donsos dans la société. Egalément célébré par ses pairs, le Donsoba Karamoko Diawoye Traoré, après ses mots de remerciement et appel à la cohésion et l’entente, a promis aux N’Gonifôla Moussablé une épaule d’Hippopotame. A noter à cette céremonie la présence de Balla Samaké, Tobri Kéïta, Mamoutou Sangaré et Balla Kéïta tous de grands Donsos reconnues et respectés dans la confrérie Donso.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

