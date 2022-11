Suite à la réunion extraordinaire du comité exécutif national élargie aux présidents des conseils régionaux de la jeunesse, le Conseil National de la Jeunesse (CNJ) a décidé de proroger le mandat du bureau actuel jusqu’à la tenue du 7ème congrès ordinaire. C’était le vendredi dernier au Carrefour des Jeunes en présence du président Habib Dackouo et plusieurs membres de l’actuel bureau.

Pour le président du CNJ, cette réunion extraordinaire a pour objectif la prorogation du renouvellement du bureau actuel en mars 2024. ‘’ Cette prorogation a été faite de façon consensuelle et l’ensemble des parties prenantes sont d’avis. La majorité a accepté cette décision lors de cette rencontre du CNJ’’, a-t-il affirmé et ajoute que ce bureau va tout faire pour tenir le 7ème congrès ordinaire en mars 2024 où les jeunes de 18 à 35 ans seront là. Le président Dackouo prononce que l’actuel bureau du CNJ est entrain de tout faire pour la bonne tenue du prochain congrès pour le bonheur de la jeunesse malienne qui est à 75% ou plus. ‘’ Comme l’a signalé le président la transition lors de sa prise de contact avec le bureau du CNJ que s’il échoue, c’est toute la jeunesse malienne qui auront échoué donc le CNJ se bat pour ne pas décevoir le président de la transition donc les jeunes doivent s’unir pour le développement du Mali’’, a laissé entendre Habib Dackouo.

Selon le secrétaire de séance Mountaga Diakité vu la situation actuelle du CNJ comme la décision N°0010/CE-CNJ Mali portant création de la commission nationale de relecture des textes du CNJ ; constatant le non renouvellement des bureaux des conseils communaux, locaux et régionaux ; eu égard à la non possibilité de tenir le 7ème congrès avant le renouvellement des instances de bases ; vu l’expiration du mandat du comité exécutif national du CNJ Mali, le 28 novembre 2022, le comité exécutif du CNJ a décidé de prendre des mesures en prorogeant le mandat du bureau actuel jusqu’à la tenue du 7ème congrès ordinaire. ‘’ La poursuite des travaux de la commission nationale de relecture des textes du CNJ ; la poursuite des travaux de la commission d’unification ; le respect strict des textes du CNJ et du présent communiqué par tous membres des organes du CNJ’’, a-t-il poursuit.

Diakaridia Sanogo

