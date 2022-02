Dans un communiqué signé le 20 fevrier 2022, le Collectif pour la Défense des Militaires (CDM) invite les Maliennes et Maliens de l’intérieur comme de l’extérieur, à faire taire les quarelles, les divisions, pour s’unir et défendre la patrie. « Il est grand temps que nous mettions ensemble nos énergies pour faire face aux défis du moment. Personne, nous disons bien, aucun Malien ne doit rester en marge sous aucun prétexte », a déclaré le CDM à l’endroit des Maliens de l’intérieur et de la diapsora.

Le CDM tire la sonnette d’alarme par rapport à un échec des autorités actuelles de la transition. « Détrompez-vous. Si les autorités échouent, elles ne seront pas les seules à en faire les frais. Au fait, elles ne sont pas, en dernière analyse, la cible. La principale cible reste ce que nous avons de plus cher : le Mali, notre patrie », prévient le CDM.

Et le communiqué du CDM d’ajouter en ces termes : « Vous allez nous poser des questions, certes mais comprenez encore une fois que la cible est et demeure le Mali ».

Pour le Collectif, chacun, en ce qu’il est et en ce qui le concerne, doit jouer sa partition : journalistes, paysans, éleveurs, artisans, ouvriers, pécheurs, enseignants, femmes, hommes, jeunes, vieux, enfants, forces de défense et de sécurité, commerçants, élèves et étudiants, membres de partis politiques, de syndicats, d’associations, d’organisations non gouvernementales et autres.

« La patrie nous interpelle et nous devons répondre présent pour l’honneur et la dignité du peuple malien. Il faut que cela soit compris, senti et vu dans nos propos et actes de tous les jours », insiste fortement le CDAM.

Et pour finir, le collectif ajoute : « Si tout ce monde se mettait ensemble, le succès serait certain. Ensemble nous pouvons et ensemble nous vaincrons ! »

Hadama B. FOFANA

