Crise socio-politique : El hadj Cheick Soufi Bilal rompre le silence et condamne la répression jusque dans les lieux de cultes.

Depuis longtemps se posaient des questions à savoir quelle est la position du grand guide spirituel de la communauté des soufis EL HADj Cheick Soufi Bilal Diallo par rapport à la situation actuelle du Mali. A travers une déclaration qui nous a fait parvenir, l’Ambassadeur universel de la paix qu’il est clarifie sa position qu’il n’est d’aucun clan mais plutôt du clan d’un Mali unifié, d’un Mali avec l’honneur et aussi condamne avec fermeté l’attaque des lieux de cultes.

Nous proposons l’intégralité de la déclaration du grand guide spirituel Cheick Soufi Bilal

« Salam à tous et à toutes .

Ma tête basse, mes bras croisés je m’incline devant la mémoire des vaillants fils du pays tombés les mains vides froidement abattus, gémissant dans le sang l’image atroce me reste encore inoubliable.

Une pensée pieuse à tous ces soldats qui sont tombés sur le champ de l’honneur en défendant la mère patrie, laissant derrière eux des veuves, des orphelins j’allais dire tout une famille mais aussi des compagnons.Mes chers frères et sœurs, même si le borgne n’a qu’un œil il pleure quand même, suis-je déboussolé de tous mes côtés pour l’avenir de nos enfants (postérités) sur plusieurs plans notamment l’éducation.

Quand je pense à nos plateaux techniques sanitaires je suis anéanti. Quand je pense à l’occupation de ma patrie sous l’œil vigilant de toutes ces organisations internationales (ONU, UEMEOA ; CEDEAO ; UE ; UA pour ne citer que ceux-là) je suis asphyxié.Au vue et en marge de tous ceux-là’, certaines personnes ne cessent de me poser la question, comme quoi ? De définir mon camp (pro ou anti régime d ‘IBK).De ma part, en voulant répondre à cette question, il m’est venu à l’esprit de dire tout bonnement je suis du coté gouvernement, avant de constater son existence depuis plusieurs jours.

Dans la même vivacité d’esprit afin de satisfaire mon interlocutoire j’ai pensé déclarer mon appartenance à la société civile mais elle aussi à son tour est divisée jusqu’au bas-fond des petits villages.Sans me décourager, j’ai pensé à ma corporation religieuse, là, la division a atteint un niveau à la limite de l’inacceptable. Alors le seul recours possible pour moi, était de me déclarer aux cotés de nos valeureux Hommes de castes pour des conseils, à ma grande surprise, eux aussi n’ont pas été épargné par le fléau.En définitive une Nation dont l’existence est menacée à 90%, son ’intégrité territoriale violée et toute ses classes sociales, politiques et professionnelles divisées. Au même moment ils veulent et insistent de savoir clairement mon camp ou ma position (pro ou contre IBK).

Evidement mon camp c’est le Mali, le Mali unifié, le Mali avec l’honneur de l’école (éducation) relevée, le Mali dont la cohésion sociale est une réalité, le Mali dans le respect de la dignité humaine et des lois conventionnellement établies par nous-mêmes.

En toute sincérité je ne suis avec personne et suis-je avec tout le monde de bonne volonté qui s’évertue dynamiquement pour le bonheur du Mali et du peuple Malien.

Je ne saurais terminer sans condamner la regrettable répression jusque dans nos lieux de cultes.

Qu’Allah ait pitié de tous nos défunts et prompt rétablissement aux blessés.

Aucun sacrifice n’est de trop pour le Mali. Un adage Africain dit : « le malheur est l’école de la sagesse ! »Le Mali s’en sortira grand. Soyons du beau côté de l’histoire.

Vive la paix, vive le développement, vive la cohésion sociale. El hadj Cheick soufi Bilal grand guide communauté soufi »

Bokoum Abdoul Momini

