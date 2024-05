Développement de Koumantou / des fils du terroir se mobilisent Le “Campement Fraternité”, un bel exemple des ressortissants de la localité !

Le complexe hôtelier “Campement Fraternité de Koumantou” est un bel exemple de développement. C’est une initiative des ressortissants de la localité sous la conduite du colonel Lassina Togola, PDG des Aéroports du Mali. Son ambition, c’est de soulager la population de Koumantou à travers des projets de développement socio-économique et des activités humanitaires. Et la Fondation “A l’écoute du monde rural” verra le jour très bientôt pour le plus grand bonheur de la population.

Aujourd’hui, les ressortissants de Koumantou rêvent de faire de cette localité l’une des belles villes du Mali où il fera bon vivre. C’était un rêve d’enfant pour ces fils du terroir dont le colonel Lassina Togola, qui se trouve être le PDG des Aéroports du Mali, a su les réunir autour de cette perspective. Depuis son enfance, ce jeune militaire et pilote de l’armée de l’air, nourrissait l’idée de mettre en place une association pour le développement socio-économique de Koumantou. D’où la création de l’Association des jeunes ressortissants de Koumantou. Très active depuis plusieurs années, l’AJRK a initié plusieurs activités visant à contribuer au développement socioéconomique de ladite localité. En effet, elle œuvre de nos jours dans différents domaines dont le social. C’est dans ce cadre que plusieurs localités ont été dotées de plus d’une trentaine de forages (entièrement autonome). En ce qui concerne le domaine de la santé, grâce à l’appui des ressortissants, des amis (même au niveau de l’étranger), elle a pu faire des dons de médicaments et des campagnes de consultations médicales gratuites.

Après toutes ces activités menées avec succès, les membres de l’AJRK ont entrepris des démarches afin de créer un cadre idéal permettant d’accueillir des personnalités et des missionnaires dans leur localité respective, car ne disposant d’aucun complexe hôtelier. Ainsi, les ressortissants de Koumantou ont décidé de construire un hôtel dénommé “Campement Fraternité de Koumantou”. Ils ont décidé à l’unanimité de donner le lead de ce projet au Colonel Lassina Togola.

“Ce complexe a été entièrement financé par quelques fils de Koumantou soucieux du développement de leur localité. Ce n’est pas pour X ou Y. Non ! C’est pour les fils de Koumantou. Aujourd’hui, Dieu merci, ce complexe fait la fierté de Koumantou. Puisque nous n’avons plus besoin d’hébergement pour nos invités. Il est prêt à accueillir les missionnaires qui séjourneront dans la région de Sikasso et environs”, nous a confié l’un des ressortissants de Koumantou. Avant de souligner que : “Le colonel Lassina Togola joue toujours sa partition dans le cadre du projet de développement de Koumantou. Il est fier d’être de la localité. Il ne peut pas faire un mois, sans faire un tour à Koumantou. Ce qui prouve qu’il aime cette localité. Voilà pourquoi, il est engagé et déterminé dans tout ce qui concerne Koumantou. Et l’idée de la création du complexe hôtelier est venue de lui avec quelques ressortissants. C’est le lieu pour moi de le remercier pour tout ce qu’il est en train de faire pour Koumantou”.

Les populations de Koumantou et environs sont aujourd’hui fiers de toutes les activités susmentionnées, qui ont sans nul doute contribuées à donner de l’espoir. Koumantou affiche de nos jours un autre visage.

El Hadj A.B. HAIDARA

