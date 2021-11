Le comité syndical de la Direction générale du Budget a déposé un préavis de grève sur la table du Ministre du Travail et de la fonction publique. Cet arrêt de travail entrera en vigueur le lundi 29 novembre au 1er décembre 2021. Le document du préavis de grève signé par le secrétaire général du comité syndical de la direction générale du Budget, Demba Guindo, dénonce un désaccord entre le personnel et le Ministre de l’économie et des finances. Le syndicat dénonce le refus du ministre d’introduire dans le circuit d’adoption le projet de décret commet en violation du Protocole de conciliation du 21 mai 2019. Le personnel du Budget déplore également les conditions précaires et injustes dans lesquelles se trouvent les agents des services de la Direction Générale du Budget et des services rattachés et déconnectés. Au regard de tous ces désaccords avec le Ministère de tutelle, le comité syndical décide d’observer un arrêt de travail de 72 heures à partir du 29 novembre prochain si la signature du Décret portant octroi d’une prime de performance budgétaire au profit des agents de la Direction Générale du Budget, du Bureau Central de la Solde, du Transit Administratif et des Directions régionales et du district de Bamako n’est pas effective.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

