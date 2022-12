L’association OURADI met sur le marché sa marque de poisson fumé appelée « Ouradi ». Une première sur le marché malien, la cérémonie de lancement s’est déroulée le 30 novembre 2022 au Palais de la Culture de Bamako en marge des activités des Journées du Poisson du Mali célébré au Mali du 29 au 01 décembre 2022.

Des poissons fumés de qualité sont désormais sur le marché sous la marque ‘ Ouradi’. Ils sont produits par des femmes réunies en association. Elles sont près de 2000 femmes formées à des bonnes pratiques de fumage selon Guillaume Vermeulen de la Coopération Belge au Mali coordonateur du Projet d’Appui à la filière halieutique au Mali un financement de l’UE et de l’AFP. Les transformatrices, bénéficiaires dudit projet viennent des régions de Ségou et Mopti. Elles sont 5 coopératives regroupées au sein de l’association Ouradi, initiées aux techniques de fumage de poissions par le Projet d’ Appui à la Filière halieutique et des partenaires. M. Madany DAFFE de l’Association OURADI et Guillaume Vermeulen déclarent que les femmes ont reçu des formation initiale et dotées d ‘ équipements adaptés pour bien mener leur activité. Une activité qui vient couvrir sur le marché malien un besoin de qualité et d’hygiène en matière de fumage du poisson. Le Poisson Ouradi mis sous emballage se trouve dans différents points de vente notamment dans certains supermarchés de la place.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

