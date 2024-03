Dans notre société, la maternité est souvent glorifiée comme un moment de bonheur et d’accomplissement pour les femmes. Cependant, pour les femmes vivant avec le handicap, ce chemin vers la maternité est semé d’embûches, d’exclusions et de stigmates qui viennent entraver leur expérience de la parentalité.

Les femmes vivant avec le handicap font face à de multiples défis lorsqu’elles envisagent de devenir mère. Tout d’abord, il y a souvent un manque de soutien et d’informations adaptées à leurs besoins spécifiques. “Les professionnels de santé manquent souvent, c’est vrai, de formation sur la manière de prendre en charge une grossesse chez une femme vivant avec le handicap. Pis, elles se permettent des remarques désobligeantes”, affirme Moussa Bagayogo de l’ONG Terre solidaire, qui aide les femmes dans la procréation.

Pour lui, les femmes vivant avec le handicap sont souvent confrontées à des préjugés et des stéréotypes sociaux qui remettent en question leurs capacités à être de bonnes mères. “Elles peuvent être perçues comme moins capables ou moins dignes de devenir mères en raison de leur handicap, ce qui renforce les stigmates et les discriminations auxquelles elles sont déjà confrontées au quotidien”.

“Je suis handicapée motrice et Dieu m’a fait la grâce de trouver un mari et de me donner un enfant. Quand j’étais enceinte et que je me rendais à l’hôpital pour mes consultations prénatales, on me regardait comme une attardée mentale. Ce qui m’a choqué c’est quand la matrone m’a dit toi aussi, du genre je suis un poids déjà et c’est moi, qui veux encore faire des enfants, avec des larmes aux coins des yeux”, confie Ramata Kamissoko, une mère au foyer.

Une dame dans la masse ajoute : “Pourquoi vous n’avez pas pitié de vous-mêmes. Vos proches ont du mal à vous assister et c’est qui est-ce que vous voulez rajouter à votre charge ?”, raconte notre interlocutrice d’un air estomaqué.

Pour Fanta Tangara, handicapée visuelle “nous sommes toutes des femmes et aucune femme ne vaut mieux que l’autre. Moi, j’ai 6 enfants et je vis de mendicité. Je suis née aveugle et j’ai toujours vécu ainsi. A chacune de mes grossesses, les gens de mon entourage me reprochent de mettre au monde des enfants qui auront un avenir assez compliqué. Je reconnais que je vis dans la misère mais je reste convaincue que chacun aura la vie qu’il mérite. En plus, j’ai la chance d’avoir vécu avec des personnes bienveillantes comme voisins. Grâce à Dieu, tous mes enfants sont bien portants mais côté éducation, c’est compliqué”.

En outre, l’accessibilité des services de santé et des installations de maternité pose également un défi majeur pour les femmes handicapées. Les obstacles physiques tels que les escaliers, les portes étroites ou l’absence de rampes d’accès, peuvent rendre difficile, voire impossible, l’accès aux soins prénataux et à l’accouchement pour ces femmes.

“Il est impératif que la société dans son ensemble et les professionnels de la santé en particulier prennent en compte les besoins spécifiques des femmes vivant avec le handicap en matière de maternité. Il est essentiel de lutter contre les discriminations et les stigmates, de garantir l’accessibilité des services de santé et de fournir un soutien approprié tout au long du processus de maternité”, a dit le secrétaire général des Nations unies, lors de la Journée internationale des femmes, le 8 mars dernier.

Les femmes vivant avec le handicap ont le droit fondamental de fonder une famille et de vivre pleinement leur expérience de la parentalité.

Aminata Agaly Yattara

Ce reportage a été publié

Ce reportage est publié avec le soutien de Journalistes pour les Droits Humains, JDH et NED

Commentaires via Facebook :