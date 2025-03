Dans le cadre des festivités de la Journée internationale de la femme, le 8 mars, les Amazones et leur présidente, Mme Adjeodah Sofiath, non moins présidente de la Communauté béninoise au Mali, étaient à côté des jeunes filles orphelines du centre “Jigiya Bon”, à Daoudabougou pour fêter la Journée de la femme.

La journée du 8 mars a été très festive pour les filles orphelines du centre Jigiya Bon et leur personnel moniteur. Cela, grâce au sourire apporté par les Amazones et leur présidente, Mme Adjeodah Sofiath. “Les Amazones ont apporté toutes sortes de vivres et même de non vivres et ont décidé de faire la fête avec nous au centre, ce 8 mars. Nous sommes très contentes. Les filles sont très contentes Elles ont chanté et dansé. Une réelle fête avec les Amazones”, a exprimé la directrice du centre, Mme Togo.

Situé en face du Centre de santé communautaire de Daoudabougou (Asacoda), Jigiya Bon, selon sa directrice, compte à ce jour 86 filles, toutes orphelines. Grand bâtiment jaune en face de l’Asacoda à Daoudabougou, le centre, comme son nom l’indique est la “Maison de l’espoir, une famille d’accueil des orphelins mais uniquement des filles, a expliqué la directrice. Il peut abriter jusqu’à 100 filles de 3 à 22 ans.

“C’est tout récemment que j’ai appris qu’il y avait un orphelinat uniquement dédié aux jeunes filles à Bamako. Donc j’ai jugé nécessairement avec l’ensemble des Amazones de venir fêter le 8 mars avec nos filles qui sont là. Pour leur apporter du sourire et du réconfort moral. D’habitude, on le faisait ailleurs, à la Prison des femmes-Bollé ou à l’orphelinat. Cette année nous avons choisi, le centre Jigiya Bon pour célébrer la Journée de la femme”, a précisé la présidente des Amazones, Mme Adjeodah Sofiath.

Les Amazones ont apporté avec elles des vivres et des non vivres composés de toutes sortes de nourritures, de boissons aussi des produits hygiéniques… Les filles n’auront pas qu’à fêter le 8 mars, elles ont aussi de quoi tenir quelques jours et moi avec certaines nécessités, a indiqué Mme Adjeodah qui a promis de revenir appuyer ces jeunes filles.

Le centre Jigiya Bon a été créé en 2004 par Mme Togo Mariam Sidibé, l’actuelle directrice du centre avec l’appui d’une Allemande feue Mme Hoffer Ruth. A en croire la directrice, à son décès, Mme Hoffer Ruth, à travers un testament, a fait un don de tous ses biens au centre. Aujourd’hui, encore le centre fonctionne grâce au legs de cette donatrice et ses amis qui continuent de les soutenir. “Nous ne pouvons que leur dire merci”, a dit la directrice.

Mais de regretter ceci : “Les Maliens sont solidaires mais peu de Maliens font de dons à notre centre”. Elle confiera que le centre connait souvent des difficultés et manque cruellement de l’appui de l’Etat ou toute aide fixe. Pour terminer, elle a salué l’initiative des Amazones d’être aux côtés de ces jeunes filles pour la célébration du 8 mars et en a profité pour souhaiter un bon 8 mars à toutes les femmes.

Koureichy Cissé

