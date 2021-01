Depuis la création de la fondation Maliba au Mali, le président d’honneur du parti ADP-Maliba n’a cessé de faire parler son cœur.

Voici un homme qui n’attend pas l’approche des élections pour s’approcher de la population. Il est au service de toute la population malienne à travers des constructions des châteaux d’eau dans plusieurs localités du Mali, des renforcements des capacités de certaines écoles et oui il intervient dans presque tous les domaines.

Philanthrope jusqu’aux os, Aliou Boubacar Diallo a crée de l’emploi pour les jeunes maliens à travers ses différentes sociétés.

Il ne s’arrête pas là. Au mois de décembre passé, Aliou B. Diallo à travers sa fondation Maliba a procédé à la remise de 5.000 masques à Gabriel Touré et au Point G, A travers sa bienfaisance, la fondation Maliba a annoncé le lancement de leur programme d’assistance et de don de matériel anti-COVID aux structures de santé du Mali.

A cette occasion, le personnel de l’hôpital Gabriel Touré avait sollicité de la Fondation Maliba un don d’eau de javel et de savon liquide. Ce matériel détergent serait indispensable pour désinfecter quotidiennement cet hôpital public extrêmement fréquenté. En cette période de deuxième vague de la COVID-19, c’est un véritable enjeu de santé publique aussi bien pour le personnel de santé que pour les usagers de l’hôpital.

C’est pourquoi, sans plus attendre le président Aliou Boubacar Diallo a instruit la remise en urgence de 50 cartons d’eau de javel et 50 cartons de savon liquide à l’hôpital Gabriel Touré au nom de la Fondation Maliba.

Dans les jours et les semaines à venir, la Fondation Maliba poursuivra son programme d’assistance et de don de matériel anti-COVID à nos structures de santé de la capitale et des régions. Après Gabriel Touré et le Point G, L’homme au cœur d’or à travers sa fondation a déjà pris attache avec les hôpitaux régionaux en vue d’une livraison prochaine de masques, d’eau de javel et de savon liquide.

Son souci

Inviter les maliens à porter les masques et de respecer les mesures barrières. Tout en nous protégeant pour enfin protéger les autres !

Qu’Allah préserve la santé de nos populations et l’humanité toute entière !

Yattara Ibrahim

