Fondation orange : 35 tonnes de vivres offertes aux victimes de l’incendie à Faladié

La société téléphonique Orange Mali fait à nouveau parler de son élan de solidarité à travers sa fondation auprès des couches sinistrées de l’incendie ravageur de Faladié.

– Maliweb.net – Pour la énième fois, la Fondation orange apporte son soutien au Ministère de la Solidarité et de Lutte contre la Pauvreté pour la prise en charge des sinistrés de l’incendie ravageur du camp des déplacés du nord et du centre basés au site de Faladié à Bamako. Hier mardi, la présidente de cette fondation a fait la remise symbolique de 35 tonnes de vivres au ministre Hamadoun Konaté. Le montant de ses vivres s’élève à 15 millions de FCFA.

Le Chef du département de la Solidarité s’est réjoui de la constance de la Fondation orange qui est prompt à répondre aux situations d’urgence humanitaire. Ainsi, il a rappelé les dons que la dite Fondation a fait aux sinistrés des dernières inondations et au ministre de la santé et des affaires sociale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19.

Pour le ministre, ce don de vivres touche 114 familles frappées par l’incendie sur le site des déplacés de Faladié et les quelques ménages qui y vivaient dans une situation précaire. « Ce don va assurer la prise en charge des victimes que nous avons installé au Centre Mabilé, mais aussi de renforcer les interventions sur les autres sites. Ça va aussi faciliter la prise en charge des familles que nous sommes entrain de transférer au site de Zantiguila avec l’aide des ONG Tabital Pulaku et Ginna Dogon », a expliqué le ministre Hamadoun Konaté, ajoutant que l’objectif final étant de préparer ces familles à un retour définitif dans leurs lieux de résidence habituelle. Avant de clore son intervention à ces termes : « Nous avons une surcharge de problèmes, mais en même temps nous avons l’appui constant du gouvernement en dépit des difficultés et de la Fondation orange »)

Il faut noter qu’en plus de ce don, la Fondation Orange a apporté un appui alimentaire à certains centres abritant des orphelins et des démunis. Cet appui s’est étendu sur les associations caritatives telles que Samu social pour un montant de 14 millions de FCFA. Selon un communiqué produit par la Fondation pour la circonstance, d’autres structures bénéficiaires comme le Centre Kanuya, les pouponnières I et II, le Falatow Jigiya, l’orphelinat CAPEMA à Sikasso et tant d’autres ont bénéficié des vivres et des vêtements.

Comme si cela ne suffisait pas, la Fondation Orange a également distribué plus de 55 tonnes de vivres à des populations vivant dans une situation précaire pour un montant de 30 millions de FCFA.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

