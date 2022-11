Manager senior chez «Forever-Mali», Soukeyna Diop et ses équipes ont organisé avec une grande réussite leur 1ère journée de «découverte et de reconnaissance». C’était samedi dernier (26 novembre 2022) au Mémorial Modibo Kéita de Bamako.

Au programme, les invités ont eu droit à la présentation du projet d’entreprise PPE, à la reconnaissance des nouveaux qualifiés de septembre, octobre et novembre 2022 (notamment la 2e lauréate du challenge 4CC Actifs des équipes non manager, Dr Fatou Ousmane Sall) ; à la dégustation de quelques produits «Forever» ; et à une formation sur le thème : Comment démarrer pour réussir à Forever !

«Tout s’est magnifiquement passé. Nous avons eu le plaisir d’accueillir plus de gens qu’on ne le pensait dans la salle de 200 places du Mémorial», nous a confié Mme Soukeyna Moctar Diop, cheffe d’équipe de sa «lignée» (concept de marketing). Au départ, dit-elle, «j’avais pensé à une rencontre avec mon équipe, des gens avec qui je travaille dans la même lignée. Mais, par la suite, nous nous sommes dits que, comme c’est quelque chose d’innovant (une première au Mali dans son concept), ce serait bon d’ouvrir l’événement à tout le monde ; à tous ceux qui souhaitaient y participer, y compris les autres équipes de Forever. Cela pouvait être une source d’inspiration pour certains et une motivation supplémentaire pour d’autres. Et visiblement, ce fut le cas parce que les gens étaient très contents d’être là et nous avons eu aussi des échos favorables de la manifestation. C’est donc tout Forever-Mali qui y a gagné…».

«Nous avons reçu les félicitations au plus niveau, c’est-à-dire de Forever à Dakar (Sénégal) qui nous a félicité pour l’innovation, la façon dont l’événement a été organisé…», s’est réjouie Soukeyna. La journée s’est déroulée dans une très belle ambiance avec les slameuses (qui ont dédié un slam à Forever) et l’artiste David Champion qui a enflammé la salle ! Finalement, Soukeyna Moctar Diop et son équipe ont su merveilleusement lier l’utile à l’agréable.

Forever Living Products est le leader mondial de l’Aloe Vera et des produits de la ruche pour la santé et le bien-être des populations. Fondée en 1978 par Rex Maughan, Forever a été lancée pour aider toutes les personnes qui souhaitent se construire un avenir meilleur. L’entreprise pèse aujourd’hui plusieurs milliards de dollars et offre de belles opportunités à des millions de Forever Business Owners à travers le monde.

Chez Forever, selon la philosophie de l’entreprise, il ne suffit pas de vendre ou de parrainer le plus possible. Il vous faut aussi et surtout guider votre équipe vers le succès afin que celle-ci soit stable et pérenne. Ce que réussit merveilleusement bien Soukeyna Diop !

Moussa Bolly

