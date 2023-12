Forum environnemental national : Kolokani vibre au son de la cérémonie d’ouverture

Pour la célébration de la 9ème édition du forum environnement national (FENA), Mali-Folk center Nyetaa a donné le coup d’envoi officiel dans le cercle de Kolokani, le 13 décembre 2023. Une caravane qui a vibré avec comme thème central ‘’climat, paix et sécurité – notre contribution’’.

Depuis 2006, Mali-Folk center Nyetaa et ses partenaires organisent tous les deux ans le Forum Environnemental National (Fena) à Bamako. Ce forum, porté par des organisations de la société civile, constitue un espace de discussions, de sensibilisation, de plaidoyer et d’échanges sur les défis environnementaux et climatiques auxquels sont confrontés la population malienne aussi bien en milieu rural qu’urbain.

Pour cette édition 2023, selon le directeur exécutif de Mali- Folk center Nyeta Mamadou Karamoko Diarra, le Fena se déroulera aussi bien à Bamako, qu’à Bougouni, Kayes, Kolokani, Mopti et Sikasso, de décembre 2023 à février 2024. Cette édition s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Innovation par la Digitalisation, la Promotion des Emplois Verts et les Énergies Renouvelables, pour la Résilience Climatique et la Cohésion Sociale au Mali (Innov-ReC), financé par l’Ambassade de la Suède au Mali.

L’objectif du FENA est de sensibiliser la population jeune et femme sur la pollution de l’environnement et promouvoir les bons comportements pour nous et la génération future.

Des innovations majeures ont été faite pour cette 9ème édition, nous dit M. Diarra. « Le Fena a tout d’abord été décentralisé dans les régions pour être plus proche des populations cibles à travers des caravanes de sensibilisation, des causerie-débats ‘’Nyetaa Baro’’, des émissions radiophoniques, des campagnes digitales et jeux concours sur les enjeux environnementaux, climatiques, socioéconomiques et sécuritaires liés aux changements climatiques », nous explique-t-il.

Les thématiques qui seront discutés tournent autour de : la gestion des déchets, l’usage des engrais organiques, l’économie verte et l’emploi des jeunes, paix et cohésion sociale, jeunesse et environnement.

Pour clore ses propos, M. Diarra invite la communauté au débat d’échanges d’idées et partager les bonnes pratiques pour sauver notre environnement.

Pour sa part le représentant du chef du village de Kolokani Moussa Traoré dira que : « le changement climatique est une affaire de tous tout le monde doit être informé et sensibiliser pour le changement de comportement ».

Zeïnabou Fofana

