Le Centre international de Conférence de Bamako (CICB) a abrité le vendredi 7 février dernier, le forum sur la paix au Mali sous le thème : “la paix au Mali, une urgence nécessité”. Ce grand événement a été organisé par la Coordination des élus français d’origine malienne (Cefom) et l’Amitié France-Mali.

“La paix au Mali une urgence nécessitée enjeux et conséquences des conflits actuels dans le Sahel”, était le thème central de ce forum sur la paix qui s’est tenu durant toute la journée du vendredi. Un dépôt de gerbe de fleurs a eu lieu le jeudi 6 février à l’ambassade la France et à Kati en la mémoire des soldats tombés sur le champ d’honneur. Le sport étant un vecteur de la paix, un marathon de la paix était au programme.

Cette initiative de la Cefom vise à favoriser la paix à travers la discussion, favoriser l’expertise des uns et des autres pour essayer de trouver des solutions à cette crise actuelle qui nous inquiète au quotidien et aussi d’apporter une modeste contribution pour les questions de la paix.

“Nous considérons la France comme notre mère et le Mali notre père, nous nous mobilisons pour la culture de la paix au Mali”, a confié, Sokona Niakhaté, présidente de la coordination des élus français d’origine malienne.

A souligner que chaque année, la Cefom travaille en collaboration avec une association au sein de sa coordination sur une thématique et la thématique de cette année a porté sur la paix et la stabilité au Mali comme les années précédentes.

Au cours de la rencontre, ont été abordés, entre autres sujets : la culture de la paix, la stabilité et la bonne gouvernance au Mali. Le rôle des femmes et des jeunes dans le développement et de l’éducation, comment promouvoir la bonne gouvernance et la culture de la paix dans les actions publiques.

Cependant, la culture de la paix est un devoir pour tout Malien vivant au Mali ou à l’extérieur du pays et la Cefom en est la preuve que l’état actuel du Mali inquiète tous ses fils et filles.

Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation Boubacar Bah, représentant du 1er ministre a lancé l’ouverture du forum après les allocutions.

Oumou Fofana

