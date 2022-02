Le commerce de fripes est développé à Bamako et emploie beaucoup de femmes. La friperie inonde les marchés de la capitale et même certains coins des rues ne sont pas épargnés. Il y en a pour toutes les bourses.

Selon les importateurs, les fripes viennent au Mali par balles. Elles coûtent entre 60 000 F CFA et 200 000 F CFA. Ces marchandises une fois arrivées d’Europe, d’Asie ou d’Amérique sont vendues par balles entières dans différents marchés de la capitale malienne. On y trouve des chaussures, ceintures, casquettes, jouets, etc. Les lieux les plus connus pour la vente de friperie sont le marché Sougounicoura en Commune II, Woro cours et Raïda en Commune III de Bamako.

Les commerçants de friperies ne font pas leur business que dans les marchés. Certains choisissent les abords de rues pour déballer leurs marchandises. Au détail, les prix varient selon la qualité. Les prix oscillent entre 1 250 F CFA pour les pull-overs, 2 000 F CFA pour les vestes et robes ; 1000 francs pour les pantalons ; 750 francs pour les chemises ; 1000 francs pour les jupes et les tee-shirts à 500 francs. D’autres qualités haut de gamme sont vendues à des prix qui reflètent leur valeur.

Le froid s’est installé progressivement cette année. Un phénomène qui se justifie par le changement climatique. Nombre de Bamakois ont pris leurs dispositions pour se protéger contre les intempéries. Une aubaine pour les vendeurs de friperie qui se frottent bien les mains. « C’est à cette période que nous faisons le maximum de profit. Mais la crise économique a changé la donne cette année. Paradoxalement, malgré le froid, les clients ne se bousculent pas devant nos étals », affirme une vendeuse au marché de Badalabougou.

« À chaque saison, je fais ma garde-robe. Actuellement, c’est le froid qui s’installe, je suis venue acheter des pantalons, des tee-shirts et manches longues. Il suffit juste de les laver, les repasser, ils deviennent comme des habits neufs », confie une cliente.

Un marché florissant

La saison froide renforce l’engouement pour les vêtements chauds. « En cette période, les pull-overs, les tee-shirts à manches longues et les pantalons marchent beaucoup. A chaque saison sa fripe. Ce sont les vêtements les plus recherchés par les clients aux marchés. Ils préfèrent acheter des vêtements issus de la friperie. Ils sont moins chers et durent plus longtemps. Je gagne mieux dans la fripe car le marché est plus florissant », explique Rokia, une vendeuse à Raïda.

Contrairement aux années précédentes, les ventes sont au ralenti. Sinon d’habitude à pareil moment, les clients se précipitent devant nos marchandises cherchant de quoi se protéger contre le froid. La crise que vit notre pays frappe de plein fouet tous les Maliens et cela joue beaucoup sur nos affaires. Certains clients se plaignent de la hausse des prix de la friperie. « Il n’y a pas longtemps, le commerce de fripe n’était pas aussi développé dans notre pays. Les gens n’y prêtaient pas beaucoup attention jusqu’à en faire une activité. Mais il faut dire que la friperie a aussi évolué. De nos jours, de meilleurs échantillons sont triés et sont destinés à une catégorie de clientèle », indique un commerçant.

Dans les différents marchés visités, il s’avère que le secteur de la friperie occupe beaucoup de femmes. Ce qui fait dire à certains qu’il contribue également à l’autonomisation des femmes au plan économique et financier.

La friperie est aussi un secteur très porteur en Afrique, car ce sont des millions qui y circulent. Ce secteur est source d’emploi et de revenus pour le bien de la famille.

Fanta Diarra

(Stagiaire)

