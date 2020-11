Front social : Les administrateurs civils en grève illimitée

Les comités exécutifs nationaux du SYNAC, du SYLTMAT, du SYNTRACT et du Comité syndical des ADR, observent à partir de ce matin une grève illimitée sur toute l’étendue du territoire national, si les autorités n’accèdent pas à leurs revendications.

Après deux grèves successives interrompues, les comités exécutifs syndicaux du SYNAC, du SYLTMAT, du SYNTRACT et du Comité syndical des ADR passent par la vitesse supérieure. Les quatre syndicats mettent en exécution leur préavis de grève illimitée, qu’ils viennent d’entamer à partir de ce matin si les points ci-dessous ne sont pas satisfaits. Il s’agit de : L’octroi d’une prime de sujétion pour risques de 400 000 F CFA aux Administrateurs civils, aux Membres du Corps préfectoral et aux représentants de l’État ; l’octroi aux Administrateurs civils, aux Membres du Corps préfectoral et aux représentants de l’État d’une indemnité spéciale de 987 500 F CFA (grade 111 / classe), 1 100 000 F CFA (grade 11/ 2ème classe) 1 212 500 F CFA (grade 1 / 1 ère classe) et 1 325 000 F CFA (hors grade / classe exceptionnelle) pour compter du 1er janvier 2020 , 1 287 500 F CFA (grade 111 / classe), 1 400 000 F CFA (gade 11/ 2ème classe) 1 550 000 F CFA (grade 1 / 1 ère classe), et 1 700 000 F CFA (hors grade / classe exceptionnelle) pour compter du 1er janvier 2021 ; l’octroi aux Administrateurs civils et aux Membres du Corps préfectoral ne bénéficiant pas de logement mis à disposition par l’État, d’une indemnité de résidence de : 225.000 F CFA pour compter du 1 er janvier 2020, 250 000 F CFA pour compter du 1 er janvier 2021 ; la majoration de la prime de fonction spéciale de 3000/0 accordée au personnel des Services du ministère de l’Administration territoriale ; la fixation du nombre d’agents de sécurité affectés aux Représentants de l’État et leur mise à disposition effective au plus tard le 30 octobre 2020 ; la prise en charge effective des salaires et accessoires des fonctionnaires des Collectivités territoriales relevant du cadre de l’Administration générale par le Budget de l’État ; la relecture des cadres organiques des services étatiques pour prévoir les Corps des fonctionnaires des Collectivités territoriales du cadre de l’Administration générale l’élaboration d’un plan de carrière pour les fonctionnaires des Collectivités territoriales du cadre de l’Administration générale ; le traitement des états de salaire de l’ensemble du personnel des Agences de Développement Régional du Mali sur la base des budgets annuels 2020 des ADR validés en Conseils d’ administration et approuvés par la tutelle ; l’application immédiate des Accords d’établissement des ADR du Mali ; l’ouverture d’une concertation pour doter les ADR (EPA) de ressources propres pour un meilleur ancrage régional au plus tard le 30 octobre 2020.

Mamadou Sidibé

