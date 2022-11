10 novembre 2020-10 novembre 2022 ! Il y a deux ans que l’ancien président de la République, le Général Amadou Toumani Touré, a été arraché à l’affection de sa famille et de la nation. Pour marquer l’événement, la «Fondation Amadou Toumani Touré pour l’enfance» et la famille de l’illustre disparu ont procédé ce jeudi dernier (10 novembre 2022) à une cérémonie de dons au profit de trois écoles fondamentales de Sébénikoro ainsi qu’à d’autres établissements scolaires.

Organisée à l’école fondamentale de Sébénikoro, la cérémonie a été présidée par la présidente de la Fondation ATT, Mme Touré Lobbo Traoré. C’était en présence de Madame la ministre de l’Éducation nationale, Mme Sidibé Dédeou Ousmane, et d’une foule nombreuse. Des anciens collaborateurs ainsi que des parents et amis du défunt Général ATT étaient également présents.

«Par delà la mort, nous célébrons au plan symbolique, l’élève Amadou Toumani Touré, le professeur d’histoire et de géographie ; l’élève-officier de l’EMIA ; l’instructeur et le formateur para-commando», a déclaré sa veuve, Touré Lobbo Traoré.

C’est ainsi que la Fondation ATT a décidé de rénover 18 salles de classes et 3 bureaux de Direction du Groupe scolaire ; d’offrir 150 tables-bancs neufs à l’école B ; de faire don de 1500 kits scolaires à tous les élèves du Groupe scolaire A,B et C de Sébénikoro. Parallèlement à cette intervention directe, la Fondation a également mis à la disposition de trois associations 700 kits scolaires destinés à d’autres écoles. «Nous souhaitons que ces kits améliorent les conditions d’études des enfants, leur donnent la joie et le goût du travail bien fait, conformément aux idéaux du Général ATT», a souhaité la présidente de la Fondation Amadou Toumani Touré pour l’Enfance.

«J’ai présidé ce matin la cérémonie de donation de la Fondation Amadou Toumani Touré pour l’Enfance au Groupe scolaire de Sébénikoro, en présence de Mme Touré Lobbo Traoré, des légitimités traditionnelles, de hauts cadres de l’administration et des amis de Feu Général ATT. Ainsi, 1 500 kits de matériel didactique et kits vestimentaires ont été offerts à 3 écoles ainsi que des rénovations de salles de classes pour un total de 40 millions de F Cfa», a twitté le ministre de l’Education nationale, Mme Sidibé Dédéou Ousmane. Elle a naturellement salué «ce geste humanitaire qui vient soulager les apprenants et leurs familles et s’ajoute aux efforts du gouvernement».

ASSAINISSEMENT : Le Conseil malien des transporteurs routiers s’engage à assainir Bamako

Le ministre des Transports et des Infrastructures, Mme Dembélé Madina Sissoko, a lancé le 6 novembre 2022 une initiative citoyenne de son département à travers le Conseil malien des transporteurs routiers (CMTR). Il s’agit d’une opération d’assainissement de la capitale afin de lui redonner ses lustres d’antan. Cette activité se tient en collaboration avec le ministère en charge de l’Environnement et la Mairie du district de Bamako.

Près de 100 camions et des Caterpillars sont ainsi mobilisées à cet effet pour cette opération qui est une contribution du département des Transports et des Infrastructures en vue de rendre salubres nos routes.

