A l’occasion des 20 ans du Samusocial Mali, le Rotary Club Bamako Allassane Kanté a effectué une remise de dons d’une valeur de 1200 000FCFA à la structure humanitaire. C’était le dimanche 12 décembre 2021 à la Cité Unicef de Bamako.

Dans le cadre des mouvances de la célébration du vingtième anniversaire de Samusocial Mali le Rotary Club Allassane Kanté a fait parler son cœur pour soulager Samusocial Mali engagé dans la lutte contre l’exclusion des enfants et jeunes en situation de rue à Bamako. . La donation est constituée des vitamines, des cartons de lait pour bébé et nourrissons à un coût d’environ 1 200 000 FCFA. Pour M. Boubacar Coulibaky de Rotary Club Allassane Kanté de Bamako ( l’un des 12 clubs existant dans le district ), c’est un plaisir pour le Rotary de magnifier avec le Samusocial Mali son vingtième anniversaire. Et de poursuivre que le Rotary club de Bamako, de par ce geste, exécute l’un des axes de son programme à savoir contribuer à l’amélioration de la santé de la mère et de l’enfant. Sollicité par Samusocial Mali pour s’associer à ses festivités, le Rotary Club Bamako, a répondu présent en fonction des besoins exprimés d’où cette dotation en lait et vitamines. Une contribution pour la prise en charge des enfants soutenus par le Samusocial Mali. Le directeur du Samusocial Mali, Allassane Kanté , a chaleureusement remercié le Rotary Club Allassane Kanté de Bamako de venir agrémenter leur anniversaire avec cet appui. Et pour M. Aliou Coulibaly, cette donation est d’une contribution capitale pour leur organisation. Car ces produits viennent soutenir leurs actions de prise en charge de ces nombreux enfants en situation de vulnérabilité notamment les jeunes enfants, les jeunes filles mères, et les nourrissons dont le Samu s’occupe dans la ville de Bamako. Crée en 2001 avec une mission dédiée à la prise en charge médicale et l’accompagnement psycho social des enfants et jeunes en rupture familiale ou vivant en situation de rue, le Samusocial Mali s’est occupée de plus de 6000 jeunes âgés entre 12 et 25 ans et d’autres plus petits allant de 0 à plus ces vingt dernières années . Et comme rappelé par son directeur, le Samusocial Mali cherche à offrir aux jeunes en rupture familiale des conditions de développement favorable en apportant assistance, un secours d’urgence sur le plan médical, soutien nutritionnel et accompagnement pour leur réinsertion social.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

